Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве запустили новые трамваи отечественного производства arrow

В Киеве запустили новые трамваи отечественного производства

22 декабря 2023 14:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве запустили новые трамваи отечественного производства
Новые трамваи в Киеве. Фото: Виталий Кличко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве на левом берегу запустили новые трамваи отечественного производства "Татра-Юг". Они будут курсировать по маршруту №8 "Станция метро "Лесная" — станция метро "Позняки".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

В Киеве запустили новые трамваи

Сообщается, что новые трамваи удалось закупить в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины". Он финансируется средствами Европейского инвестиционного банка.

На маршруте №8 будут работать 7 трехсекционных трамваев с интервалом движения 15 минут. Данный транспорт вмещает в себя в 2,5 раза больше пассажиров. Он способен перевозить 1000 человек в час.

Ранее на левом берегу ездили 12 трамваев, подавляющее большинство из них были устаревшими моделями. При интервале движения 10 минут транспорт мог перевозить около 700 пассажиров в час.

null
Виталий Кличко внутри трамвая. Фото: соцсети

Напомним, в Киеве открыли движение для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям на Дегтяревском путепроводе 20 декабря. Новый путепровод на 1 м выше предыдущего.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме