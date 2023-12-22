В Киеве запустили новые трамваи отечественного производства
В Киеве на левом берегу запустили новые трамваи отечественного производства "Татра-Юг". Они будут курсировать по маршруту №8 "Станция метро "Лесная" — станция метро "Позняки".
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В Киеве запустили новые трамваи
Сообщается, что новые трамваи удалось закупить в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины". Он финансируется средствами Европейского инвестиционного банка.
На маршруте №8 будут работать 7 трехсекционных трамваев с интервалом движения 15 минут. Данный транспорт вмещает в себя в 2,5 раза больше пассажиров. Он способен перевозить 1000 человек в час.
Ранее на левом берегу ездили 12 трамваев, подавляющее большинство из них были устаревшими моделями. При интервале движения 10 минут транспорт мог перевозить около 700 пассажиров в час.
Напомним, в Киеве открыли движение для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям на Дегтяревском путепроводе 20 декабря. Новый путепровод на 1 м выше предыдущего.
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