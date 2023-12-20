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У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом — що оновили

20 грудня 2023 13:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом — що оновили
Відкриття руху Дегтярівським шляхопроводом. Фото: Віталій Кличко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві відкрили рух для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями на Дегтярівському шляхопроводі 20 грудня. Новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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У Києві відкрили Дегтярівський шляхопровід

"Сьогодні відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом — для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями. Тепер це — фактично новозбудований обʼєкт", — йдеться у повідомленні.

Так, шляхопровід був побудований у 1963 році й з того часу не проходив капітальних оновлень, тому обʼєкт перебував в аварійному стані.

Кличко розповів, що мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками. У результаті новий шляхопровід став на 1 м вищим, ніж попередній. Також збільшилася й ширина споруди — з 28 м до 40 м та довжина — 36 м замість 33 м.

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Дегтярівський шляхопровід. Фото: Віталій Кличко

Мер пояснив, що покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 тис. автомобілів на добу.

Крім того, на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки та посилили монолітні плити полотна.

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Рух трамваю на Дегтярівському шляхопроводі. Фото: Віталій Кличко

Наразі рух заїздами та з'їздами нового шляхопроводу відкрили.

"Увесь комплекс робіт, а саме влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів завершать наступної весни. Також влаштують велодоріжки та тротуари", — додав міський голова.

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Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, що у Києві біля колишнього Деміївського ринку сталося просідання асфальту. Станом на сьогодні, 19 грудня, ситуацію стабілізували і просідання припинилося. Зараз ділянка вулиці перебуває під постійним наглядом фахівців.

Також ми писали, що останні два роки міст Метро у Києві перебуває в ненайкращому стані. Бюджет на його капітальний ремонт уже виділили, але поки наказу закривати міст не було.

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