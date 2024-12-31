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В Киеве запустили салют, полиция проводит проверку

31 декабря 2024 23:41
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве полиция проверяет информацию о запуске салюта в Киеве
Салют в Киеве. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве вечером во вторник, 31 декабря, неизвестные запустили салют. Сейчас полиция проверяет эту информацию.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Facebook.

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Сегодня вечером в сети появилось видео с запуском салюта, якобы в одном из районов столицы.

Сейчас полиция Киева проверяет информацию относительно использования пиротехники.

Информацию о запуске салютов было обнаружено полицейскими во время мониторинга соцсетей. На место происшествия направлены наряды полиции. Продолжается проверка", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста полиции Киева

Отметим, что штраф за использование пиротехники во время военного положения может составлять до 34 тысяч грн.

Напомним, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве будут работать усиленные наряды полиции. Они будут патрулировать город как пешком, так и на автомобилях.

А искусственный интеллект показал, каким видит празднование Нового года в Украине и главную елку в Киеве через 50 лет.

Киев взрыв полиция нарушения война в Украине

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