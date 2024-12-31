У Києві поліція перевіряє інформацію про запуск салюту

Салют у Києві. Фото: скриншот з відео

У Києві увечері у вівторок, 31 грудня, невідомі запустили салют. Наразі поліція перевіряє цю інформацію.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Facebook.

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Сьогодні увечері в мережі з'явилося відео з запуском салюту, нібито в одному з районів столиці.

Наразі поліція Києва перевіряє інформацію щодо використання піротехніки.

"Інформацію про запуск салютів було виявлено поліцейськими під час моніторингу соцмереж. На місце події направлено наряди поліції. Триває перевірка", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису поліції Києва

Зазначимо, що штраф за використання піротехніки під час воєнного стану може становити до 34 тисяч грн.

Нагадаємо, у новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня у Києві працюватимуть посилені наряди поліції. Вони патрулюватимуть місто як пішки, так і автомобілями.

А штучний інтелект показав, яким бачить святкування Нового року в Україні та головну ялинку у Києві через 50 років.