У Києві поліція перевіряє інформацію про запуск салюту

У Києві запустили салют, поліція проводить перевірку
У Києві увечері у вівторок, 31 грудня, невідомі запустили салют. Наразі поліція перевіряє цю інформацію.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Facebook.
Салюти в Києві 31 грудня
Сьогодні увечері в мережі з'явилося відео з запуском салюту, нібито в одному з районів столиці.
Наразі поліція Києва перевіряє інформацію щодо використання піротехніки.
"Інформацію про запуск салютів було виявлено поліцейськими під час моніторингу соцмереж. На місце події направлено наряди поліції. Триває перевірка", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що штраф за використання піротехніки під час воєнного стану може становити до 34 тисяч грн.
Нагадаємо, у новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня у Києві працюватимуть посилені наряди поліції. Вони патрулюватимуть місто як пішки, так і автомобілями.
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