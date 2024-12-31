Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві запустили салют, поліція проводить перевірку arrow

У Києві запустили салют, поліція проводить перевірку

31 грудня 2024 23:41
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві поліція перевіряє інформацію про запуск салюту
Салют у Києві. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві увечері у вівторок, 31 грудня, невідомі запустили салют. Наразі поліція перевіряє цю інформацію.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Facebook.

Читайте також:

Салюти в Києві 31 грудня

Сьогодні увечері в мережі з'явилося відео з запуском салюту, нібито в одному з районів столиці. 

Наразі поліція Києва перевіряє інформацію щодо використання піротехніки. 

"Інформацію про запуск салютів було виявлено поліцейськими під час моніторингу соцмереж. На місце події направлено наряди поліції. Триває перевірка", — йдеться у повідомленні.

null
Скриншот допису поліції Києва

Зазначимо, що штраф за використання піротехніки під час воєнного стану може становити до 34 тисяч грн.

Нагадаємо, у новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня у Києві працюватимуть посилені наряди поліції. Вони патрулюватимуть місто як пішки, так і автомобілями. 

А штучний інтелект показав, яким бачить святкування Нового року в Україні та головну ялинку у Києві через 50 років.

Київ вибух поліція порушення війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:55 Росія не повинна перемогти — що сказав Дуда у зверненні

23:41 У Києві запустили салют, поліція проводить перевірку

Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

23:25 РФ обстріляла агрофірму на Одещині — є травмований

22:50 Маск поселився у котеджі на території маєтку Трампа, — ЗМІ

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

22:33 На Сумщині судили жінку, яка писала про рейди ТЦК у Viber

22:30 У Запоріжжі і області пролунали вибухи

22:10 Користувачі скаржаться на збої Telegram

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

23:55 Росія не повинна перемогти — що сказав Дуда у зверненні

23:41 У Києві запустили салют, поліція проводить перевірку

23:25 РФ обстріляла агрофірму на Одещині — є травмований

22:50 Маск поселився у котеджі на території маєтку Трампа, — ЗМІ

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

22:33 На Сумщині судили жінку, яка писала про рейди ТЦК у Viber

22:30 У Запоріжжі і області пролунали вибухи

22:10 Користувачі скаржаться на збої Telegram

22:00 Ви й забули, з чого сміялися — найяскравіші меми 2024 року

21:57 В Одесі військовий забив до смерті товариша — що вирішив суд

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

06:40 Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

06:37 2024 рік в російських атаках — наймасштабніші наслідки на Одещині

06:28 Охматдит, ГЕС та міжконтинентальна ракета — трагедії 2024

06:04 Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

30 грудня 2024

21:33 Новорічний святковий стіл 2025 — скільки витратять одесити

06:40 В Україні дорожчають метали — ціни на латунь у грудні

Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, коли в Україну повернуться морози

Text

13:03 Кадрові рішення Зеленського та нове свято — ефір День.LIVE

Text

12:54 Нардеп відповів, де найчастіше порушують права військових

Text

08:00 До чого готуватися українцям в 2025 році — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку