У Києві заступника директора Київавтодору взяли під домашній арешт. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві суд обрав запобіжний захід заступнику директора КК "Київавтодор". Посадовця взяли під цілодобовий домашній арешт, його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Кримінальне провадження щодо закупівлі дорожнього обладнання

За даними слідства, посадовцю повідомлено про підозру у межах кримінального провадження щодо закупівлі дорожнього обладнання, а саме обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі.

"Як встановило слідство, технічні та якісні характеристики поставленого та встановленого обладнання не відповідають нормам ДСТУ. Внаслідок службової недбалості підозрюваного, який на той час обіймав посаду директора комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управлення по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів Печерського району м. Києва", територіальній громаді завдано збитків на загальну суму майже 2 млн гривень", — кажуть слідчі.

Цілодобовий домашній арешт

Посадовця взяли під цілодобовий домашній арешт з браслетом. Строк дії ухвали до 6 вересня 2023 року включно.

"Згідно з ухвалою, на підозрюваного також покладено обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з працівниками КК "Київавтодор", комунального підприємства, яке він очолював, та підрядної організації; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська міська прокуратура спільно із ДБР та Київською митницею передали на потреби Сил оборони понад 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин. Їх виявили в межах розслідування діяльності російської компанії, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагалася співпрацювати з українським бізнесом (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

Додамо, що в Києві Печерська окружна прокуратура повідомила про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи. Чоловіки видавали себе за поліцейських, здійснювали розбійні напади, а також вчиняли інші тяжкі та особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 187 КК України).