Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві заступника директора Київавтодору взяли під домашній арешт arrow

У Києві заступника директора Київавтодору взяли під домашній арешт

12 липня 2023 15:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві заступника директора Київавтодору взяли під домашній арешт
У Києві заступника директора Київавтодору взяли під домашній арешт. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві суд обрав запобіжний захід заступнику директора КК "Київавтодор". Посадовця взяли під цілодобовий домашній арешт, його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Кримінальне провадження щодо закупівлі дорожнього обладнання

За даними слідства, посадовцю повідомлено про підозру у межах кримінального провадження щодо закупівлі дорожнього обладнання, а саме обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі.

"Як встановило слідство, технічні та якісні характеристики поставленого та встановленого обладнання не відповідають нормам ДСТУ. Внаслідок службової недбалості підозрюваного, який на той час обіймав посаду директора комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управлення по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів Печерського району м. Києва", територіальній громаді завдано збитків на загальну суму майже 2 млн гривень", — кажуть слідчі.

Цілодобовий домашній арешт

Посадовця взяли під цілодобовий домашній арешт з браслетом. Строк дії ухвали до 6 вересня 2023 року включно.

"Згідно з ухвалою, на підозрюваного також покладено обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з працівниками КК "Київавтодор", комунального підприємства, яке він очолював, та підрядної організації; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська міська прокуратура спільно із ДБР та Київською митницею передали на потреби Сил оборони понад 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин. Їх виявили в межах розслідування діяльності російської компанії, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагалася співпрацювати з українським бізнесом (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

Додамо, що в Києві Печерська окружна прокуратура повідомила про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи. Чоловіки видавали себе за поліцейських, здійснювали розбійні напади, а також вчиняли інші тяжкі та особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 187 КК України).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз