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В Киеве осудят водителя легковушки, который совершил смертельное ДТП

18 января 2024 17:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве осудят водителя легковушки, который совершил смертельное ДТП
Последствия смертельного ДТП в Киеве. Фото: полиция Киева
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Голосеевском районе Киева водитель легкового авто марки “Вольво” совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие. За содеянное ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Сообщается, что скоро состоится судебное разбирательство над 36-летним водителем "Вольво", обвиняемым в участии в смертельной аварии, случившейся осенью прошлого года. 

Случай произошел, когда его автомобиль столкнулся с "Маздой" на Голосеевском  проспекте, двигаясь по встречной полосе. Следствие установило, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения во время аварии.

Пострадавшие водители были экстренно доставлены в больницу. Женщина, управлявшая "Маздой", умерла от полученных травм.

Последствия смертельного ДТП в Киеве
Последствия смертельного ДТП в Киеве. Фото: полиция Киева

Тюремный срок 

По результатам расследования водителю "Вольво" предъявлены обвинения, и в ходе досудебного расследования он находился под стражей. Сейчас досудебное расследование завершено, и обвинительный акт передан в Голосеевский районный суд для дальнейшего рассмотрения. 

В случае признания вины ему грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет и лишение права управления транспортными средствами на аналогичный период.

ДТП в Киеве
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, что 15 января тройная авария произошла на мосту Патона в Киеве. Из-за этого на данном участке усложнено дорожное движение. По предварительной информации, ДТП прошло без серьезных травм для участников.

А 13 января ДТП произошло во Львовской области. Вблизи города Винники на автодороге Киев — Чоп столкнулись автомобили.

Напомним, в Киевской области водитель наехал на 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Правоохранители оперативно разыскали и задержали нарушителя.

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