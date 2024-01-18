У Києві засудять водія легковика, який скоїв смертельну ДТП
У Голосіївському районі Києва водій легкового авто марки "Вольво" вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. За вчинене йому загрожує до десяти років в'язниці.
Про це повідомляє поліція Києва.
Смертельна ДТП у Києві — деталі
Повідомляється, що незабаром відбудеться судовий розгляд над 36-річним водієм "Вольво", який обвинувачується в участі у смертельній аварії, що сталася торік восени.
Випадок стався, коли його автомобіль зіткнувся з "Маздою" на Голосіївському проспекті, рухаючись зустрічною смугою. Слідство встановило, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння під час аварії.
Постраждалих водіїв було екстрено доставлено до лікарні. Жінка, яка керувала "Маздою", померла від отриманих травм.
Тюремний строк
За результатами розслідування водію "Вольво" висунуто звинувачення, і під час досудового розслідування він перебував під вартою. Наразі досудове розслідування завершено, й обвинувальний акт передано до Голосіївського районного суду для подальшого розгляду.
У разі визнання провини йому загрожує тюремне ув'язнення на строк від п'яти до десяти років та позбавлення права керування транспортними засобами на аналогічний період.
Нагадаємо, що 15 січня потрійна аварія сталася на мосту Патона у Києві. Через це на цій ділянці ускладнено дорожній рух. За попередньою інформацією, ДТП сталася без серйозних травм для учасників.
А 13 січня ДТП сталася у Львівській області. Поблизу міста Винники автодорогою Київ — Чоп зіткнулися автомобілі.
Нагадаємо, на Київщині водій наїхав на 16-річного підлітка і втік з місця ДТП. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали порушника.
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