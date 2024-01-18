У Києві засудять водія легковика, який скоїв смертельну ДТП

Наслідки смертельної ДТП у Києві. Фото: поліція Києва

У Голосіївському районі Києва водій легкового авто марки "Вольво" вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. За вчинене йому загрожує до десяти років в'язниці.

Про це повідомляє поліція Києва.

Читайте також:

Смертельна ДТП у Києві — деталі

Повідомляється, що незабаром відбудеться судовий розгляд над 36-річним водієм "Вольво", який обвинувачується в участі у смертельній аварії, що сталася торік восени.

Випадок стався, коли його автомобіль зіткнувся з "Маздою" на Голосіївському проспекті, рухаючись зустрічною смугою. Слідство встановило, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння під час аварії.

Постраждалих водіїв було екстрено доставлено до лікарні. Жінка, яка керувала "Маздою", померла від отриманих травм.

Наслідки смертельної ДТП у Києві. Фото: поліція Києва

Тюремний строк

За результатами розслідування водію "Вольво" висунуто звинувачення, і під час досудового розслідування він перебував під вартою. Наразі досудове розслідування завершено, й обвинувальний акт передано до Голосіївського районного суду для подальшого розгляду.

У разі визнання провини йому загрожує тюремне ув'язнення на строк від п'яти до десяти років та позбавлення права керування транспортними засобами на аналогічний період.

Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 15 січня потрійна аварія сталася на мосту Патона у Києві. Через це на цій ділянці ускладнено дорожній рух. За попередньою інформацією, ДТП сталася без серйозних травм для учасників.

А 13 січня ДТП сталася у Львівській області. Поблизу міста Винники автодорогою Київ — Чоп зіткнулися автомобілі.

Нагадаємо, на Київщині водій наїхав на 16-річного підлітка і втік з місця ДТП. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали порушника.