В Киеве судили мужчину, который убил своего 36-летнего товарища

Место убийства. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве судили мужчину, который жестоко убил своего товарища. Ему назначили до девяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 3 июня.

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Убийство мужчины в Киеве

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда на улице Святошинского района прохожие обнаружили тело 36-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Правоохранители на месте убийства. Фото: t.me/gunpKyiv

"Полицейские выяснили, что накануне потерпевший распивал спиртные напитки совместно со своими знакомыми. В дальнейшем между ним и одним из товарищей возникла ссора, а затем и драка, в ходе которой нападавший ножом нанес многочисленные удары в шею и грудь мужчине, от которых тот погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Правоохранители разыскали и задержали 47-летнего фигуранта. Они выяснили, что злоумышленник уже был судим за аналогичное преступление.

Мужчина, убивший своего товарища. Фото: t.me/gunpKyiv

Приговором Святошинского районного суда по доказательствам, собранные полицейскими, мужчина был признан виновным в совершении уголовного преступления. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве судили злоумышленников, убивших ветерана антитеррористической операции. Исполнитель преступления получил 15 лет тюрьмы.

Также ГБР завершило расследование по убийству подростка на фуникулере в Киеве, которое произошло в апреле этого года. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.