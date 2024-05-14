В Киеве затопило дорогу вблизи ТЦ Ocean Plaza

Затопленная дорога Киева. Фото: соцсети

Дорога возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве превратилась в реку из-за мощной утечки воды, которая быстро двигается по улице Антоновича. Вероятно, причиной является повреждение водопровода.

Об этом пишут местные паблики во вторник, 14 мая.

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Пока нет официального подтверждения местных властей. Жители столицы отмечают, что вода затекла в подземный пешеходный переход.

Также очевидцы сообщали о закрытии станции метро "Лыбедская". Однако по состоянию на сейчас все работает.

Напомним, в настоящее время в Киеве не работают шесть станций метрополитена на синей ветке. Ремонт проводится между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

Ранее в Киеве объявили тендер на строительство метро на Виноградарь, и ожидаемая стоимость достигает почти 14 млрд грн.