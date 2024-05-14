В Киеве затопило дорогу вблизи ТЦ Ocean Plaza

В Киеве затопило дорогу возле ТЦ и метро — впечатляющие кадры
Дорога возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве превратилась в реку из-за мощной утечки воды, которая быстро двигается по улице Антоновича. Вероятно, причиной является повреждение водопровода.
Об этом пишут местные паблики во вторник, 14 мая.
Подтопление дороги возле ТЦ
Пока нет официального подтверждения местных властей. Жители столицы отмечают, что вода затекла в подземный пешеходный переход.
Также очевидцы сообщали о закрытии станции метро "Лыбедская". Однако по состоянию на сейчас все работает.
Напомним, в настоящее время в Киеве не работают шесть станций метрополитена на синей ветке. Ремонт проводится между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".
Ранее в Киеве объявили тендер на строительство метро на Виноградарь, и ожидаемая стоимость достигает почти 14 млрд грн.
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