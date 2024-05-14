У Києві затопило дорогу поблизу ТЦ Ocean Plaza

Затоплена дорога Києва. Фото: соцмережі

Дорога біля торгового центру Ocean Plaza у Києві перетворилася на річку через потужний витік води, який швидко рухається по вулиці Антоновича. Ймовірно, причиною є пошкодження водопроводу.

Про це пишуть місцеві пабліки у вівторок, 14 травня.

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Поки що немає офіційного підтвердження від місцевої влади. Жителі столиці також зазначають, що вода затекла в підземний пішохідний перехід.

Також очевидці повідомляли про закриття станції метро "Либідська". Проте станом на зараз все працює.

Нагадаємо, наразі у Києві не працюють шість станцій метрополітену на синій гілці. Ремонт проводиться між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Раніше у Києві оголосили тендер на будівництво метро на Виноградар, й очікувана вартість сягає майже 14 млрд грн.