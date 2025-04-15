В Киеве чиновника Деснянской РГА задержали на взятке 120 тысяч гривен

Задержание чиновника. Фото: Максим Бахматов

В Киеве во вторник, 15 апреля, правоохранители задержали начальника отдела по делам предпринимательства Деснянской районной государственной администрации Василия Биньковского. По предварительным данным, чиновник требовал от физического лица-предпринимателя взятку в размере 120 000 гривен за "разрешение" на незаконную торговлю подакцизными товарами на территории района.

Об этом сообщил председатель Деснянской РГА Максим Бахматов.

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Предпринимателю за взятку обещали "не создавать препятствий" в ведении деятельности, если тот согласится на условия чиновника. Максим Бахматов сообщил, что злоумышленника задержали во время передачи средств.

По словам Максима Бахматова, Василий Биньковский "находится в вертикали коррупционного влияние". По данным источников, на продвижение Биньковского на эту должность активно влиял Артур Палатный, близкий соратник мэра Киева Виталия Кличко.

Сообщение Максима Бахматова. Фото: скриншот

"Кстати, этот чиновник находится в вертикали коррупционного влияния заместителя председателя Деснянской РГА Николая Загуменного — отца руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного. За последнего очень запрягался и просил назначить на эту должность кум и правая рука Виталика Кличко — Артур Палатный", — пишет Бахматов.

Напомним, недавно в Киевской области разоблачили чиновника Главного управления Государственной налоговой службы на получении взятки суммой в 735 тысяч гривен.

А недавно в суде в Киеве объявили приговор должностному лицу ГП "Укринтеравтосервис", который требовал ежеквартальные взятки.