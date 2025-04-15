В Киеве чиновника Деснянской РГА задержали на взятке 120 тысяч гривен

В Киеве задержали чиновника Деснянской РГА из-за взяточничества
В Киеве во вторник, 15 апреля, правоохранители задержали начальника отдела по делам предпринимательства Деснянской районной государственной администрации Василия Биньковского. По предварительным данным, чиновник требовал от физического лица-предпринимателя взятку в размере 120 000 гривен за "разрешение" на незаконную торговлю подакцизными товарами на территории района.
Об этом сообщил председатель Деснянской РГА Максим Бахматов.
Задержание Василия Биньковского
Предпринимателю за взятку обещали "не создавать препятствий" в ведении деятельности, если тот согласится на условия чиновника. Максим Бахматов сообщил, что злоумышленника задержали во время передачи средств.
По словам Максима Бахматова, Василий Биньковский "находится в вертикали коррупционного влияние". По данным источников, на продвижение Биньковского на эту должность активно влиял Артур Палатный, близкий соратник мэра Киева Виталия Кличко.
"Кстати, этот чиновник находится в вертикали коррупционного влияния заместителя председателя Деснянской РГА Николая Загуменного — отца руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного. За последнего очень запрягался и просил назначить на эту должность кум и правая рука Виталика Кличко — Артур Палатный", — пишет Бахматов.
Напомним, недавно в Киевской области разоблачили чиновника Главного управления Государственной налоговой службы на получении взятки суммой в 735 тысяч гривен.
А недавно в суде в Киеве объявили приговор должностному лицу ГП "Укринтеравтосервис", который требовал ежеквартальные взятки.
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