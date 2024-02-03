В Киеве задержали мужчину, который поджег три автомобиля бывшей жены

Авто, сгоревшие в результате поджога. Фото: Нацполиция

В Дарницком районе столицы киевлянин совершил поджог трех автомобилей своей бывшей жены. Мужчине объявили подозрение по факту умышленного уничтожения чужого имущества, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Полиция Киева.

Читайте также:

Киевлянин совершил умышленный поджог автомобилей бывшей жены

Отмечается, что в Дарницкое управление полиции обратился один из местных жителей, который сообщил, что на территории частного дома горят авто. Также мужчина стал свидетелем того, как на женщину бросался с топором ее бывший сожитель. На место происшествия была направлена группа правоохранителей, медиков и пожарных.

Полицейские задержали 42-летнего мужчину. У него изъяли топор, на котором находились пятна вещества красного цвета.

Задержанный киевлянин, совершивший поджог. Фото: Нацполиция

"Подозреваемый решил отомстить бывшей жене, прошел к ее дому, начал выгонять сожителя и пытался ударить его топором, нанеся телесные повреждения. Затем ревнивец облил горючей смесью часть дома и три иномарки, которые находились во дворе дома, и поджег их. Хозяйственные здания и автомобили спасти не удалось", — указали в полиции.

Топор, с которым киевлянин бросался на женщину. Фото: Нацполиция

Злоумышленнику объявлено подозрение по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Киевлянину грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Повреждения в доме. Фото: Нацполиция

Скриншот поста полиции

Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения. Жителю столицы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим, полицейские разоблачили мужчину, который начал стрелять из окна квартиры в Киеве. Таким образом, он хотел похвастаться перед друзьями, с которыми выпивал.