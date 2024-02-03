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У Києві затримали чоловіка, який підпалив три авто колишньої дружини

3 лютого 2024 09:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві затримали чоловіка, який підпалив три авто колишньої дружини
Авто, що згоріли внаслідок підпалу. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Дарницькому районі столиці киянин скоїв підпал трьох автомобілів своєї колишньої дружини. Чоловіку оголосили підозру за фактом умисного знищення чужого майна, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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Зазначається, що до Дарницького управління поліції звернувся один з місцевих жителів, який повідомив, що на території приватного будинку палають авто. Також чоловік став свідком того, як на жінку кидався із сокирою її колишній співмешканець. На місце події було направлено групу правоохоронців, медиків та пожежників.

Поліцейські затримали 42-річного чоловіка. У нього вилучили сокиру, на якій були плями речовини червоного кольору.

Затриманий киянин, що скоїв підпал
Затриманий киянин, що скоїв підпал. Фото: Нацполіція

"Підозрюваний вирішив помститися колишній дружині, пройшов до її будинку, почав виганяти співмешканця й намагався вдарити його сокирою, завдавши тілесні ушкодження. Потім ревнивець облив горючою сумішшю частину будинку та три іномарки, які були в дворі оселі,та підпалив. Господарчі будівлі та автомобілі врятувати не вдалося", — зазначили в поліції. 

Сокира, з якою киянин кидався на дружину
Сокира, з якою киянин кидався на жінку. Фото: Нацполіція

Зловмиснику оголошено підозру за фактом умисного знищення чи пошкодження чужого майна. Киянину загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Пошкодження в будинку
Пошкодження в будинку. Фото: Нацполіція
Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка, який протягом дня скоїв два розбійних напади. Жителю столиці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, поліцейські викрили чоловіка, який почав стріляв з вікна квартири у Києві. Таким чином він хотів похизуватися перед друзями, з якими випивав.

Київ
поліція
авто
підпал

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