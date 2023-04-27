В Киеве задержали мужчину, который издевался над своей мамой в присутствии дочери

Две женщины прикрываются от обидчика. Фото (иллюстративное): Pexels

В Киеве правоохранители взяли под стражу мужчину, который издевался над своей мамой. Фигурант делал это в присутствии малолетней дочери.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"Оболонская окружная прокуратура города Киева доказала перед судом необходимость применения исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей 36-летнему киевлянину, который систематически совершал домашнее насилие в отношении своей 62-летней матери в присутствии несовершеннолетней дочери", — говорится в сообщении.



В ходе следствия собраны доказательства того, что подозреваемый умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою мать, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, а также требовал средства. Действия происходили в квартире в присутствии малолетней внучки потерпевшей.



Фигурант нигде не работает. Насилие он совершал в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре рассказали, что мужчина забирал у матери средства с пенсии.

Фигурант уже отвечал перед законом

До этого инцидента с 2021 года за совершение домашнего насилия мужчина девять раз привлекался к административной ответственности (ст.173-2 КУоАП), а в 2022 году — к уголовной (ст. 126-1 УК Украины). К тому же в этом году правонарушитель был привлечен к уголовной ответственности за умышленное непрохождения программы для обидчиков (ст. 390-1 УК Украины).

"Привлечение к административной и уголовной ответственности не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение в отношении матери", — говорится в сообщении.

Как накажут обидчика

Во вторник, 25 апреля, окружная прокуратура сообщила мужчине о подозрении по еще одному факту совершения домашнего насилия в отношении матери и инициировала заключение его под стражу.

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Он будет отбывать наказание, назначенное судом за предыдущие преступления (ст.126-1, 390-1 УК Украины) в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы.



Напомним, вчера, 26 апреля, в Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП и устроившего гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.