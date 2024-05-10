В Киеве задержали дельцов, которые предлагали полковнику СБУ 1 млн долларов взятки

Фигуранты с деньгами. Фото: СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины задержала дельцов, предлагавших полковнику Службы безопасности 1 млн долларов взятки. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в пятницу, 10 мая.

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Взятка полковнику СБУ

"Сотрудники Главного управления внутренней безопасности и следователи СБУ задержали в Киеве дельцов, которые предлагали 1 млн долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления Службы безопасности", — говорится в сообщении.

За эту сумму злоумышленники хотели, чтобы чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании, которая владеет одним из крупнейших карьеров в Винницкой области.

Сотрудник СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Для этого сотрудник СБУ должен был безосновательно зарегистрировать уголовное производство против горного предприятия.

После открытия "дела" фигуранты хотели под видом понятых принять участие в обысках на территории компании, чтобы оценить ее технологические мощности.

В дальнейшем они рассчитывали завладеть имуществом предприятия и для этого просили дополнительное содействие чиновника СБУ.

Однако о полученном "предложении" полковник украинской спецслужбы сразу доложил своему руководству.

"Благодаря этому все четыре рейдера были задержаны "на горячем" при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы. Во время обысков по местам жительства задержанных на территории столичного региона и в их автомобилях обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами сделки", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задерживают фигурантов. Фото: СБУ

На основании задокументированных фактов следователи СБУ объявили всем четырем задержанным подозрение в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители разоблачили одну из работниц районного суда Одесской области на взяточничестве и злоупотреблении влиянием. Женщина требовала 1000 долларов за свои "услуги" помощи по закрытию дела об админправонарушении.

Также в Киевской области разоблачили врача-психиатра, требовавшего взятку за оформление инвалидности ребенку. Ее задержали "на горячем" при передаче всей суммы неправомерной выгоды.