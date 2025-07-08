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Главная Киев В Киеве задержали двух иностранцев за пропаганду нацизма

В Киеве задержали двух иностранцев за пропаганду нацизма

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 10:38
В Киеве задержаны иностранцы за демонстрацию нацистской символики
Задержанные иностранцы. Фото: полиция Киева

В Киеве полиция задержала двух иностранцев за публичную демонстрацию нацистской символики в Печерском районе столицы. Инцидент получил огласку после того, как в сети появились фото одного из мужчин с флагом со свастикой и в футболке с запрещенными знаками тоталитарного режима.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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После мониторинга Интернета правоохранители идентифицировали 27-летнего нарушителя и выяснили, что он находился на улице вместе с 25-летним гражданином другого государства, который также имел на себе одежду с аналогичной символикой. Оба мужчины были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

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Иностранцы в одежде со свастикой. Фото: Нацполиция

В ходе санкционированного обыска по месту их временного проживания в съемной квартире полиция изъяла доказательства: футболки, флаг и нарукавный шеврон с нацистскими элементами.

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Мужчина держит флаг с нацистской символикой. Фото: Нацполиция Украины

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины — изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сообщили в полиции.

Напомним, вчера, 7 июля, в полиции отреагировали на инцидент в Печерском районе Киева, где неизвестный мужчина демонстрировал флаг с нацистской символикой.

Тем временем сегодня, 8 июля, полиция в Киеве начала расследовать стрельбу, которая произошла в Деснянском районе. В машине обнаружили убитого мужчину.

Киев полиция арест свастика нацизм
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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