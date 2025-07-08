У Києві затримано іноземців за демонстрацію нацистської символіки

У Києві затримали двох іноземців за пропаганду нацизму
У Києві поліція затримала двох іноземців за публічну демонстрацію нацистської символіки у Печерському районі столиці. Інцидент набув розголосу після того, як у мережі з'явилися фото одного з чоловіків із прапором зі свастикою та у футболці з забороненими знаками тоталітарного режиму.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
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Після моніторингу Інтернету правоохоронці ідентифікували 27-річного порушника та з'ясували, що він перебував на вулиці разом із 25-річним громадянином іншої держави, який також мав на собі одяг із аналогічною символікою. Обох чоловіків було затримано в порядку статті 208 КПК України.
У ході санкціонованого обшуку за місцем їхнього тимчасового проживання в орендованій квартирі поліція вилучила докази: футболки, прапор та нарукавний шеврон із нацистськими елементами.
"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 КК України — виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна", — повідомили у поліції.
Нагадаємо, вчора, 7 липня, в поліції відреагували на інцидент у Печерському районі Києва, де невідомий чоловік демонстрував прапор з нацистською символікою.
Тим часом сьогодні, 8 липня, поліція в Києві почала розслідувати стрілянину, яка сталася у Деснянському районі. У машині виявили вбитого чоловіка.
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