Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві затримали двох іноземців за пропаганду нацизму

У Києві затримали двох іноземців за пропаганду нацизму

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 10:38
У Києві затримано іноземців за демонстрацію нацистської символіки
Затримані іноземці. Фото: поліція Києва

У Києві поліція затримала двох іноземців за публічну демонстрацію нацистської символіки у Печерському районі столиці. Інцидент набув розголосу після того, як у мережі з'явилися фото одного з чоловіків із прапором зі свастикою та у футболці з забороненими знаками тоталітарного режиму.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Реклама
Читайте також:

У Києві заарештували двох іноземців, які показували нацистську символіку

Після моніторингу Інтернету правоохоронці ідентифікували 27-річного порушника та з'ясували, що він перебував на вулиці разом із 25-річним громадянином іншої держави, який також мав на собі одяг із аналогічною символікою. Обох чоловіків було затримано в порядку статті 208 КПК України.

null
Іноземці в одязі зі свастикою. Фото: Нацполіція

У ході санкціонованого обшуку за місцем їхнього тимчасового проживання в орендованій квартирі поліція вилучила докази: футболки, прапор та нарукавний шеврон із нацистськими елементами.

null
Чоловік тримає прапор з нацистською символікою. Фото: Нацполіція України

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 КК України — виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна", — повідомили у поліції.

Нагадаємо, вчора, 7 липня, в поліції відреагували на інцидент у Печерському районі Києва, де невідомий чоловік демонстрував прапор з нацистською символікою.

Тим часом сьогодні, 8 липня, поліція в Києві почала розслідувати стрілянину, яка сталася у Деснянському районі. У машині виявили вбитого чоловіка.

Київ поліція арешт свастика нацизм
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації