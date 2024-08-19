В Киеве задержали парня, который прятал психотропы на Подоле

В Киеве задержан парень за сбыт наркотических веществ — детали дела
Киевская полиция арестовала 22-летнего парня по подозрению в сбыте наркотических веществ. Злоумышленник делал "закладки" в Подольском районе столицы.
Об этом заявили в пресс-службе полиции Киева.
В Киеве задержали наркоторговца
Как стало известно, во время патрулирования лесопарка на Подоле правоохранители заметили 22-летнего, который вел себя подозрительно: что-то фотографировал на земле на мобильный телефон, а когда увидел полицейских, стал убегать.
Полицейские догнали неизвестного и остановили его для проверки. У него они обнаружили свертки с запрещенными веществами.
Следователи изъяли у парня расфасованный по сверткам психотроп. Кроме того, правоохранители установили места, где он успел заложить один пакет, и изъяли еще 14 таких пакетов. Экспертиза установила, что в изъятых свертках находился наркотический психотроп "Альфа-PVP" (деактивированный мефедрон).
Задержанному доложено о подозрении по обвинению в незаконном сбыте наркотических веществ. Ему грозит восемь лет тюрьмы.
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