Поліція Києва заарештувала шахрая, який видурив тисячі доларів у пенсіонера

Поліцейський та затриманий шахрай. Фото: Національна поліція

У Києві поліцейські заарештували шахрая, який ошукав пенсіонера на 4 000 доларів. Зловмисник сказав йому, буцімто його племінник потрапив "у біду".

Про це заявили у пресслужбі поліції Києва у п'ятницю, 16 серпня.

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Як стало відомо, 36-річний киянин прийшов до дідуся додому та, представившись працівником лікарні, повідомив, що нібито його племінник потрапив у ДТП і йому терміново потрібна операція, яка досить дорого коштує.

Потерпілий розхвилювався та віддав незнайомцю усі свої заощадження сумою у 4 000 доларів. Проте, коли він зателефонував брату, аби впевнитись у ситуації, то зрозумів, що його ошукали.

Поліцейські розшукали псевдолікаря й повідомили йому про підозру у шахрайстві. Наразі вони перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території столиці. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до п’яти років.