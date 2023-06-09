В Киеве задержан начальник Святошинской РГА за расхищение средств на ремонт укрытий

Здание Киевской городской прокуратуры. Фото: google.com

Сегодня, 9 июня, Киевская городская прокуратура разоблачила и сообщила о подозрении начальнику Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА и подрядчику в растрате и присвоении бюджетных средств при ремонте укрытий. Речь идет о сумме 800 тыс. грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Отмечается, что чиновники разоблачили противоправные действия чиновников, направленных на растрату бюджетных средств в сумме более 800 тыс. гривен. Сумма выделялась на капитальный ремонт самого простого укрытия для населения на территории Святошинского района города Киева.

"В частности, во время проведения осмотра указанного объекта правоохранители с привлечением эксперта-строителя зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов, а также существенное завышение их стоимости. В настоящее время заказчику работ вручено сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании мер", — говорится в сообщении.

Чиновникам "грозит" от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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В КГГА сообщили, что городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проинспектировали 4,2 тысяч укрытий и хранилищ из имеющихся 4,6 тысяч.

"По оперативным данным, пригодным для укрытия во время воздушной тревоги почти 2,9 тысячи, - то есть две трети укрытий и хранилищ. Еще 736 - могут быть укрытиями при условии надлежащего устройства, 578 - не отвечают нормативным требованиям к помещениям, где могут быть обустроены укрытия", — заявили в учреждении.

Также во время инспекций фиксировали, насколько оперативно открытие. Отмечается, что свободный доступ обеспечен до 1986 г. объектов. В течение 5 минут доступ обеспечивается до 932 объектов, закрытыми было обнаружено 25 помещений.

Напомним, ранее мы писали, что городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на заявление руководителей районных администраций Киева, призвавших его отказаться от полномочий главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко заявил, что главы РГА пытаются "разбалансировать власть и создать хаос в Киеве". Кличко подверг резкой критике заявление руководителей РГА Киева. Он напомнил, что районные администрации Киева получили за прошлый и этот год 1,2 млрд гривен и были ответственными за состояние укрытий.