У Києві затримали начальника Святошинської РДА за розкрадання коштів на ремонт укриттів

Будівля Київської міської прокуратури. Фото: google.com

Сьогодні, 9 червня, Київська міська прокуратура викрила та повідомила про підозру начальнику Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА та підряднику у розтраті та привласненні бюджетних коштів під час ремонту укриттів. Йдеться про суму 800 тис. грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Зазначається, що посадовці викрили протиправні дії посадовців, які були направлені на розтрату бюджетних коштів у сумі понад 800 тис. гривень. Сума виділялась на капітальний ремонт найпростішого укриття для населення на території Святошинського району міста Києва.

"Зокрема, під час проведення огляду зазначеного об’єкту правоохоронці з залученням експерта-будівельника зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, неякісне виконання робіт, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів, а також суттєве завищення їх вартості. На теперішній час замовнику робіт та виконавцю вручене повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів", — йдеться в повідомленні.

Чиновникам "грозить" від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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У КМДА повідомили, що міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували 4,2 тисячі укриттів та сховищ із наявних 4,6 тисячі.

"За оперативними даними, придатними для укриття під час повітряної тривоги є майже 2,9 тисячі, – тобто дві третини укриттів та сховищ. Іще 736 – можуть бути укриттями за умови належного облаштування, 578 – не відповідають нормативним вимогам до приміщень, де можуть бути облаштовані укриття", —заявили в установі.

Також під час інспекцій фіксували, наскільки оперативним є відкриття. Зазначається, що вільний доступ забезпечений до 1986 об’єктів. Протягом 5 хвилин доступ забезпечується до 932 об’єктів, зачиненими виявили 25 приміщень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на заяву очільників районних адміністрацій Києва, які закликали його відмовитися від повноважень голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). Кличко заявив, що голови РДА намагаються "розбалансувати владу і створити хаос у Києві". Кличко різко розкритикував заяву очільників РДА Києва. Він нагадав, що районні адміністарція Києва отримали за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і були відповідальними за стан укриттів.