Конфлікт набирає обертів: Кличко відповів на заяву очільників РДА Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на заяву очільників районних адміністрацій Києва, які закликали його відмовитися від повноважень голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). Кличко заявив, що голови РДА намагаються "розбалансувати владу і створити хаос у Києві".

Про це Кличко написав у своєму Telegram.

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Кличко різко розкритикував заяву очільників РДА Києва. Він нагадав, що районні адміністарція Києва отримали за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і були відповідальними за стан укриттів.

"Подивився відео, записане головами районів столиці. З якими, до речі, сьогодні зранку обговорювали результати перевірки й недоліки з облаштуванні укриттів, які мають усунути в районах. На це РДА отримали загалом за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і були відповідальними за їх облаштування. Ваша "дружна команда" навіть за це не готова відповісти. Про що ви ще там говорите? Про повноваження? Так з 2014 жодного з них вас не позбавили, а в 2015-му навіть додали.

Скільки грошей, виділених на укриття, ви освоїли? Відповім: загалом по місту трохи більше 10%! То ви будете брати на себе відповідальність за місто?! Князівства створювати? Показово, що декламатором слабо полумʼяного спічу виступив пан Ратніков. Щодо відсторонення якого на час розслідування я звернувся до Президента після трагедії в Деснянському районі 1 червня. Коли я тоді зранку спілкувався з людьми, які були, зрозуміло, на емоціях після страшної трагедії, голова району ховався за деревами, а потім тихенько накивав пʼятами", — заявив Кличко.

Мер Києва також заявив, що заява голів РДА нібито має на меті "розбалансувати вщент владу в столиці, знищити самоврядування і створити хаос у Києві"

"Закони, Конституція, обʼєднання зусиль в війні, яка руйнує Україну, як бачимо, не є важливими для тих, хто писав цей текст главам районів, змусив його записати і хто намагається розбалансувати вщент владу в столиці, знищити самоврядування і створити хаос у Києві. Не сійте вітер в серці країни! Не робіть відвертої політичної дурні. Суспільство все бачить і розуміє", — заявив Кличко.

Заява мера Києва Віталія Кличка. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Що сказали очільники РДА

Раніше очільники райадміністрацій Києва закликали Кличка відмовитись від посади голови КМДА. Це сталося на тлі трагедії через закрите укриття під час повітряної тривоги у столиці.

Зокрема, голови районних адміністрацій висловили думку, що мер "хоче перекласти всю свою відповідальність за життєдіяльність міста виключно на райони", при цьому вони скаржаться, що місто забирає повноваження у районних рад.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей — 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

Столичні правоохоронці вже затримали трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медичного закладу в Києві. Їх підозрюють у недопуску громадян столиці до укриття під час обстрілу.