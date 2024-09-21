В Киеве двое молодых людей организовали наркоторговлю по почте

Обыск у подозреваемых в наркоторговле. Фото: Полиция Киева

У Киева задержаны двое мужчин по подозрению в наркоторговле. Дельцы наладили продажу запрещенных веществ, которые для отправки по почте маскировали в сладостях. Во время обысков правоохранители изъяли наркотики на сумму около полумиллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в субботу, 21 сентября.

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Наркобизнес в Киеве

По данным правоохранителей, наркобизнес в Киеве наладили двое молодых людей, одному из которых 22, второму 23 года.

"Наркотики и психотропы фигуранты фасовали на дозы и маскировали в коробки со сладостями, после чего отправляли "товар" заказчикам по почте", — рассказали в полиции.

Изъятые наркотики. Фото: Полиция Киева

Во время обысков было изъято:

около 250 г амфетамина,

100 г "Альфа-PVP",

300 г псилоцибиновых грибов,

более 50 таблеток МДМА,

электронные весы и приборы для упаковки.

В полиции подсчитали, что стоимость изъятого товара по ценам "черного" рынка составляет полмиллиона гривен.

Задержанные находятся под стражей, им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вещественные доказательства. Фото: Полиция Киева

Напомним, в Киеве задержали членов преступной группировки из трех областей, организовавших наркоторговлю с месячной прибылью в 10 миллионов гривен. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области полиция разоблачила преступную организацию, которая занималась производством и сбытом наркотиков, изъяв почти пять тысяч кустов каннабиса стоимостью более 10 млн грн. Фигуранты задержаны, им грозит до 12 лет заключения.