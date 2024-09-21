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В Киеве задержали наркодельцов, которые маскировали товар в сладостях

21 сентября 2024 10:26
Галина Шподарева - редактор
В Киеве двое молодых людей организовали наркоторговлю по почте
Обыск у подозреваемых в наркоторговле. Фото: Полиция Киева
Галина Шподарева - редактор

У Киева задержаны двое мужчин по подозрению в наркоторговле. Дельцы наладили продажу запрещенных веществ, которые для отправки по почте маскировали в сладостях. Во время обысков правоохранители изъяли наркотики на сумму около полумиллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в субботу, 21 сентября.

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Задержанные по подозрению в наркоторговле. Фото: Полиция Киева

Наркобизнес в Киеве

По данным правоохранителей, наркобизнес в Киеве наладили двое молодых людей, одному из которых 22, второму 23 года.

"Наркотики и психотропы фигуранты фасовали на дозы и маскировали в коробки со сладостями, после чего отправляли "товар" заказчикам по почте", — рассказали в полиции.

В Киеве задержали наркодельцов, которые маскировали товар в сладостях - фото 2
Изъятые наркотики. Фото: Полиция Киева

Во время обысков было изъято:

  • около 250 г амфетамина,
  • 100 г "Альфа-PVP",
  • 300 г псилоцибиновых грибов,
  • более 50 таблеток МДМА,
  • электронные весы и приборы для упаковки.

В полиции подсчитали, что стоимость изъятого товара по ценам "черного" рынка составляет полмиллиона гривен.

Задержанные находятся под стражей, им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве задержали наркодельцов, которые маскировали товар в сладостях - фото 3
Вещественные доказательства. Фото: Полиция Киева

Напомним, в Киеве задержали членов преступной группировки из трех областей, организовавших наркоторговлю с месячной прибылью в 10 миллионов гривен. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области полиция разоблачила преступную организацию, которая занималась производством и сбытом наркотиков, изъяв почти пять тысяч кустов каннабиса стоимостью более 10 млн грн. Фигуранты задержаны, им грозит до 12 лет заключения.

Киев наркотики полиция наркоторговля Криминал задержание

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