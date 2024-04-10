Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на девушку и тяжело ранил arrow

В Киеве задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на девушку и тяжело ранил

10 апреля 2024 18:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на девушку и тяжело ранил
Напавший на девушку несовершеннолетний. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевская полиция задержала несовершеннолетнего, который напал с ножом на 18-летнюю девушку, и тяжело ранил ее. В среду, 10 апреля, ему было доложено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

Читайте также:

В Киеве задержан несовершеннолетний с ножом

Как сообщается, инцидент произошел из-за драки на Подоле. Правоохранители на месте происшествия выяснили, что к компании молодых людей стал приставать неизвестный парень, который находился неподалеку с друзьями. Он спровоцировал конфликт с 20-летним юношей, несколько раз ударив его по лицу. А когда за этого заступилась девушка — ударил ее ножом в живот и скрылся. Девушку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В Киеве задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на девушку и тяжело ранил
Несовершеннолетний, атаковавший девушку. Источник: Национальная полиция

Полицейские быстро установили личность несовершеннолетнего преступника: им оказался 16-летний студент столичного колледжа. Во время обыска в его доме следователи изъяли одежду, в которой он находился на момент совершения преступления, четыре ножа, кастет и другие вещественные доказательства. Злоумышленнику сообщили о подозрении в преднамеренной попытке убийства, ему грозит восемь лет тюрьмы.

В Киеве задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на девушку и тяжело ранил
Удалены ножи и кастеты злоумышленника. Источник: Национальная полиция

Напомним, что в Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который жестоко убил свою мать и младшую сестру. В понедельник, 8 апреля, Любашевский районный суд области поместил его под стражу.

В то же время не так давно в столице во время комендантского часа полиция задержала двух наркодилеров, перевозивших в машине 15 килограммов амфетамина.

Киев
полиция
Украина
Криминал
преступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа