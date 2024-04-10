В Киеве задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на девушку и тяжело ранил
Киевская полиция задержала несовершеннолетнего, который напал с ножом на 18-летнюю девушку, и тяжело ранил ее. В среду, 10 апреля, ему было доложено о подозрении.
Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.
В Киеве задержан несовершеннолетний с ножом
Как сообщается, инцидент произошел из-за драки на Подоле. Правоохранители на месте происшествия выяснили, что к компании молодых людей стал приставать неизвестный парень, который находился неподалеку с друзьями. Он спровоцировал конфликт с 20-летним юношей, несколько раз ударив его по лицу. А когда за этого заступилась девушка — ударил ее ножом в живот и скрылся. Девушку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Полицейские быстро установили личность несовершеннолетнего преступника: им оказался 16-летний студент столичного колледжа. Во время обыска в его доме следователи изъяли одежду, в которой он находился на момент совершения преступления, четыре ножа, кастет и другие вещественные доказательства. Злоумышленнику сообщили о подозрении в преднамеренной попытке убийства, ему грозит восемь лет тюрьмы.
Напомним, что в Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который жестоко убил свою мать и младшую сестру. В понедельник, 8 апреля, Любашевский районный суд области поместил его под стражу.
В то же время не так давно в столице во время комендантского часа полиция задержала двух наркодилеров, перевозивших в машине 15 килограммов амфетамина.
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