У Києві затримали неповнолітнього, який з ножем напав на дівчину і тяжко поранив

Неповнолітній, який напав на дівчину. Фото: Національна поліція

Київська поліція затримала неповнолітнього, який напав з ножем на 18-річну дівчину і тяжко її поранив. У середу, 10 квітня, йому було повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

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Як повідомляється, інцидент трапився через бійку на Подолі. Правоохоронці на місці події з’ясували, що до компанії молодиків став чіплятися невідомий хлопець, який перебував неподалік з друзями. Він спровокував конфлікт з 20-річним юнаком, декілька разів вдаривши його в обличчя. А коли за того заступилась дівчина — вдарив її ножем у живіт і втік. Дівчину у вкрай важкому стані шпиталізували, наразі її життю нічого не загрожує.

Неповнолітній, який атакував дівчину. Джерело: Національна поліція

Поліцейські швидко встановили особу неповнолітнього злочинця: ним виявився 16-річний студент столичного коледжу. Під час обшуку в його оселі слідчі вилучили одяг, в якому він був на момент вчинення злочину, чотири ножі, кастет та інші речові докази. Зловмиснику повідомили про підозру в умисній спробі вбивства, йому загрожує вісім років ув'язнення.

Вилучені ножі та кастети зловмисника. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, що в Одеській області судитимуть неповнолітнього, який жорстоко вбив свою матір та молодшу сестру. В понеділок, 8 квітня, Любашівський районний суд області помістив його під варту.

Водночас не так давно у столиці під час комендантської години поліція затримала двох наркоділерів, які перевозили в машині 15 кілограмів амфетаміну.