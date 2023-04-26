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В Киеве задержали нетрезвого водителя, который совершил ДТП и устроил гонку

26 апреля 2023 20:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве задержали нетрезвого водителя, который совершил ДТП и устроил гонку
Автомобили едут по вечернему Киеву. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП и устроившего гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

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Что известно

На днях полицейские получили вызов о нарушении ПДД в Деснянском районе. Заявитель сообщил, что увидел как автомобиль Mini Cooper чуть не сбил женщину и скрылся с места.

"Инспекторы обследовали прилегающую территорию и обнаружили неподалеку транспортное средство, которое описал неравнодушный гражданин. Полицейские пытались остановить автомобиль, однако водитель не реагировал на специальные световые и звуковые сигналы и ускорился, пытаясь скрыться", — говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, во время преследования водитель совершил столкновение с припаркованными автомобилями, покинул свое транспортное средство и побежал. Патрульные догнали и задержали его.

Правоохранители предложили пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат – 1,58 промилле.

В отношении гражданина составили протоколы по ч. 1 ст. 130, ст. 124 и ст. 122-4 КУоАП, и отстранили его от управления.

Напомним, недавно в Киеве патрульные задержали 20-летнего мужчину, который имел при себе 17 свертков с наркотиками.

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