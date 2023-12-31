В Киеве задержали серийного злоумышленника, который грабил квартиры

Разоблачение злоумышленника в Киеве. Фото: Полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который совершил квартирную кражу. Он был задержан сразу после совершения преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

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Разоблачение злоумышленника

Следователям Соломенского управления полиции во время обыска удалось найти в его автомобиле "Мерседес" отмычки, ключи, перчатки, мобильный телефон, несколько сим-карт и украденные вещи.

Разоблачение злоумышленника в Киеве. Фото: Полиция Киева

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины — совершение кражи в условиях военного положения. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Аналогичные преступления в столице

Также полицейские установили, что мужчина ранее уже совершал подобную кражу в Деснянском районе Киева. Теперь стражи порядка проверяют причастность злоумышленника к другим преступлениям в городе.

Ранее мы писали, что в Киеве группа злоумышленников разворовывала квартиры жителей столицы. Известно о меньшей мере шести случаях.

Напомним, в Оболонском районе столицы домработница похитила у хозяев дома 10 тысяч долларов США. Ей уже сообщено о подозрении.