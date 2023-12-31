У Києві затримали серійного зловмисника, який грабував квартири

Викриття зловмисника у Києві. Фото: Поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив квартирну крадіжку. Його було затримано одразу після вчинення злочину.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

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Викриття зловмисника

Слідчим Солом'янського управління поліції під час обшуку вдалося знайти у його автомобілі "Мерседес" відмички, ключі, рукавички, мобільний телефон, декілька сім-карт та викрадені речі.

Викриття зловмисника у Києві. Фото: Поліція Києва

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України — вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Аналогічні злочини в столиці

Також поліцейські встановили, що чоловік раніше вже вчиняв подібну крадіжку у Деснянському районі Києва. Тепер правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до інших злочинів у місті.

Раніше ми писали, що у Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці хатня робітниця викрала у господарів будинку 10 тисяч доларів США. Наразі їй вже повідомлено про підозру.