Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві затримали серійного зловмисника, який грабував квартири arrow

У Києві затримали серійного зловмисника, який грабував квартири

31 грудня 2023 13:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві затримали серійного зловмисника, який грабував квартири
Викриття зловмисника у Києві. Фото: Поліція Києва
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив квартирну крадіжку. Його було затримано одразу після вчинення злочину.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

Читайте також:

Викриття зловмисника

Слідчим Солом'янського управління поліції під час обшуку вдалося знайти у його автомобілі "Мерседес" відмички, ключі, рукавички, мобільний телефон, декілька сім-карт та викрадені речі.

чоловік грабував квартири у Києві
Викриття зловмисника у Києві. Фото: Поліція Києва

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України — вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Аналогічні злочини в столиці

Також поліцейські встановили, що чоловік раніше вже вчиняв подібну крадіжку у Деснянському районі Києва. Тепер правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до інших злочинів у місті. 

Раніше ми писали, що у Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці хатня робітниця викрала у господарів будинку 10 тисяч доларів США. Наразі їй вже повідомлено про підозру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі