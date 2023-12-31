У Києві затримали серійного зловмисника, який грабував квартири
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив квартирну крадіжку. Його було затримано одразу після вчинення злочину.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.
Викриття зловмисника
Слідчим Солом'янського управління поліції під час обшуку вдалося знайти у його автомобілі "Мерседес" відмички, ключі, рукавички, мобільний телефон, декілька сім-карт та викрадені речі.
"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України — вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться у повідомленні.
Аналогічні злочини в столиці
Також поліцейські встановили, що чоловік раніше вже вчиняв подібну крадіжку у Деснянському районі Києва. Тепер правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до інших злочинів у місті.
Раніше ми писали, що у Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.
Нагадаємо, в Оболонському районі столиці хатня робітниця викрала у господарів будинку 10 тисяч доларів США. Наразі їй вже повідомлено про підозру.
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