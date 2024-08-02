В Киеве разоблачили мошенницу, которая обманывала людей донатами на ВСУ

Правоохранитель и задержанная женщина. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве разоблачили женщину, которая обманывала людей под предлогом сбора средств для украинских военных. Граждане донатили мошеннице, которая якобы собирала на генераторы и автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киеве.

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Правоохранители сообщили подозрение женщине. Всего удалось установить восемь потерпевших, которые перечислили около 20 тысяч гривен на открытые мошенницей счета. Фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы.

"Разоблачили злоумышленницу оперативники Голосеевского управления полиции. 28-летняя жительница Киевщины размещала в закрытых группах одного из мессенджеров реальные обращения от военнослужащих о потребностях для их подразделений, но, при этом указывала номер собственной банковской карты и банковского счета", — говорится в сообщении.

Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Правоохранители провели обыски и изъяли доказательства, подтверждающие ее противоправную деятельность: телефоны с переписками и банковские карточки.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полный круг потерпевших и окончательная сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, полиция обнаружила схему реализации фальсифицированных российских медицинских препаратов в Киеве. Среди фальсифицированных лекарств, попавших на прилавки нескольких столичных аптек, оказались и те, которые покупали люди с онкологическими заболеваниями.

Также в Киеве пьяный мужчина заходил в кредитные учреждения и, угрожая кухонным ножом, требовал у работниц деньги. Он приговорен к восьми годам тюрьмы.