Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве задержали мошенницу, которая обогатилась через донаты для военных arrow

В Киеве задержали мошенницу, которая обогатилась через донаты для военных

2 августа 2024 08:33
Виктория Козырь - редактор
В Киеве разоблачили мошенницу, которая обманывала людей донатами на ВСУ
Правоохранитель и задержанная женщина. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

В Киеве разоблачили женщину, которая обманывала людей под предлогом сбора средств для украинских военных. Граждане донатили мошеннице, которая якобы собирала на генераторы и автомобили.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киеве.

Читайте также:

Мошенничество на сборе средств для ВСУ

Правоохранители сообщили подозрение женщине. Всего удалось установить восемь потерпевших, которые перечислили около 20 тысяч гривен на открытые мошенницей счета. Фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы.

"Разоблачили злоумышленницу оперативники Голосеевского управления полиции. 28-летняя жительница Киевщины размещала в закрытых группах одного из мессенджеров реальные обращения от военнослужащих о потребностях для их подразделений, но, при этом указывала номер собственной банковской карты и банковского счета", — говорится в сообщении.

Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Правоохранители провели обыски и изъяли доказательства, подтверждающие ее противоправную деятельность: телефоны с переписками и банковские карточки.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полный круг потерпевших и окончательная сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, полиция обнаружила схему реализации фальсифицированных российских медицинских препаратов в Киеве. Среди фальсифицированных лекарств, попавших на прилавки нескольких столичных аптек, оказались и те, которые покупали люди с онкологическими заболеваниями.

Также в Киеве пьяный мужчина заходил в кредитные учреждения и, угрожая кухонным ножом, требовал у работниц деньги. Он приговорен к восьми годам тюрьмы.

Киев ВСУ полиция деньги мошенничество донат

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:37 Услуга по доставке газа — кто из украинцев может не платить в августе

08:33 В Киеве задержали мошенницу, которая обогатилась через донаты для военных

08:31 Седьмой день Олимпиады-2024 — за какие медали сразятся спортсмены

08:31 Выезд мужчин за границу — какие документы нужно иметь с 1 августа

08:30 Отсрочка для родственников пропавших без вести гражданских — возможно ли получить

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

08:23 Россия продвинулась в Донецкой области и захватила село — в DeepState раскрыли подробности

08:18 Под Вашингтоном приземлился самолет с освобожденными гражданами США

08:13 На юге Италии зафиксировали землетрясение — что известно

08:02 Олимпиада-2024, день седьмой — расписание украинцев — Магучих вступает в борьбу

08:00 В Турции состоялся спуск на воду украинского корвета "Гетман Иван Выговский"

08:37 Услуга по доставке газа — кто из украинцев может не платить в августе

08:33 В Киеве задержали мошенницу, которая обогатилась через донаты для военных

08:31 Седьмой день Олимпиады-2024 — за какие медали сразятся спортсмены

08:31 Выезд мужчин за границу — какие документы нужно иметь с 1 августа

08:30 Отсрочка для родственников пропавших без вести гражданских — возможно ли получить

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

08:23 Россия продвинулась в Донецкой области и захватила село — в DeepState раскрыли подробности

08:18 Под Вашингтоном приземлился самолет с освобожденными гражданами США

08:13 На юге Италии зафиксировали землетрясение — что известно

08:02 Олимпиада-2024, день седьмой — расписание украинцев — Магучих вступает в борьбу

08:00 В Турции состоялся спуск на воду украинского корвета "Гетман Иван Выговский"

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Text

11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

08:33Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара