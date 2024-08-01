У Києві викрили схему збуту фальсифіковані ліки російського походження

Обшуки. Фото: Нацполіція

Національна поліція України виявила схему реалізації фальсифікованих російських медичних препаратів у Києві. Серед фальсифікованих ліків, що потрапили на прилавки декількох столичних аптек, виявилися й ті, які купували люди з онкологічними захворюваннями.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у четвер, 1 серпня.

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Збували фальсифіковані ліки російського походження

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань разом зі слідчими Головного слідчого управління припинили діяльність групи осіб, які займалися продажем контрабандних медикаментів. Ліки російського виробництва, що потрапили в Україну незаконним шляхом, реалізовувалися в кількох аптеках Києва. Деякі з цих препаратів мали ознаки фальсифікації та продавалися особам, які борються з онкологічними хворобами.

Обшуки. Фото: Нацполіція

Під час проведення санкціонованих обшуків на місцях збуту, зберігання ліків, а також за адресами проживання підозрюваних, правоохоронці вилучили медпрепарати російського походження, грошові кошти, чорнові записи та бухгалтерську документацію.

В рамках провадження призначено низку експертиз, а також вирішується питання про арешт вилучених товарів. Правоохоронці активно працюють над встановленням всіх осіб, причетних до цього злочинного бізнесу.

Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція

Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція

Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція

Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція

Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція 1 / 5

Нагадаємо, Києві затримали осіб, які за завданням РФ підпалювали автомобілі військових та волонтерів. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Раніше у Києві 45-річний чоловік викрав автомобіль Chrysler. Його затримали правоохоронці та оголосили підозру.