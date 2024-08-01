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Продавали фальсифіковані російські медпрепарати — у Києві поліція викрила злочинну схему

1 серпня 2024 20:42
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Києві викрили схему збуту фальсифіковані ліки російського походження
Обшуки. Фото: Нацполіція
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Національна поліція України виявила схему реалізації фальсифікованих російських медичних препаратів у Києві. Серед фальсифікованих ліків, що потрапили на прилавки декількох столичних аптек, виявилися й ті, які купували люди з онкологічними захворюваннями.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у четвер, 1 серпня.

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Збували фальсифіковані ліки російського походження

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань разом зі слідчими Головного слідчого управління припинили діяльність групи осіб, які займалися продажем контрабандних медикаментів. Ліки російського виробництва, що потрапили в Україну незаконним шляхом, реалізовувалися в кількох аптеках Києва. Деякі з цих препаратів мали ознаки фальсифікації та продавалися особам, які борються з онкологічними хворобами.

Обшуки. Фото: Нацполіція
Обшуки. Фото: Нацполіція

Під час проведення санкціонованих обшуків на місцях збуту, зберігання ліків, а також за адресами проживання підозрюваних, правоохоронці вилучили медпрепарати російського походження, грошові кошти, чорнові записи та бухгалтерську документацію.

В рамках провадження призначено низку експертиз, а також вирішується питання про арешт вилучених товарів. Правоохоронці активно працюють над встановленням всіх осіб, причетних до цього злочинного бізнесу.

  • Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція
    Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція
  • Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція
    Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція
  • Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція
    Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція
  • Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція
    Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція
  • Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція
    Вилучені медикаменти. Фото: Нацполіція
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Нагадаємо, Києві затримали осіб, які за завданням РФ підпалювали автомобілі військових та волонтерів. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Раніше у Києві 45-річний чоловік викрав автомобіль Chrysler. Його затримали правоохоронці та оголосили підозру.

Київ поліція Україна ліки аптеки

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