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У Києві затримали шахрайку, яка збагатилась через донати для військових

2 серпня 2024 08:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві викрили шахрайку, яка обманювала людей донатами на ЗСУ
Правоохоронець та затримана жінка. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві викрили жінку, яка обманювала людей під приводом збору коштів для українських військових. Громадяни донатили шахрайці, яка нібито збирала на генератори та автомобілі.

Про це повідомила пресслужба поліції у Києві.

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Правоохоронці повідомили підозру жінці. Загалом вдалося встановити вісім потерпілих, які перерахували близько 20 тисяч гривень на відкриті шахрайкою рахунки. Фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.

"Викрили зловмисницю оперативники Голосіївського управління поліції. 28-річна мешканка Київщини розміщувала в закритих групах одного з месенджерів реальні звернення від військовослужбовців про потреби для їхніх підрозділів, але, при цьому вказувала номер власної банківської картки та банківського рахунку", — йдеться у повідомленні.

Отриманими грошима жінка розпорядилась на власний розсуд. Правоохоронці провели обшуки та вилучили речові докази, які підтверджують її протиправну діяльність: телефони з переписками та банківські картки.

Наразі триває досудове розслідування. Повне коло потерпілих та остаточна сума збитків встановлюються.

Нагадаємо, поліція виявила схему реалізації фальсифікованих російських медичних препаратів у Києві. Серед фальсифікованих ліків, що потрапили на прилавки декількох столичних аптек, виявилися й ті, які купували люди з онкологічними захворюваннями.

Також у Києві п’яний чоловік заходив до кредитних установ та, погрожуючи кухонним ножем, вимагав у працівниць гроші. Його засуджено до восьми років в’язниці.

Київ ЗСУ поліція гроші шахрайство донат

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