В Киеве мужчина громко дрифтовал, после чего сбежал

Водитель, который дрифтовал в Киеве. Фото: Кадр из видео

В Киеве водитель BMW громко дрифтовал, после чего скрылся. Однако правоохранители задержали нарушителя — он вел себя агрессивно.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в пятницу, 20 июня, в Telegram.

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"Четвертый год войны, страна продолжает бороться с врагом, переживая адские обстрелы и постоянные угрозы. Но есть те, кто живет в параллельной реальности. Дрифтунцы, которые позволяют себе нарушать покой граждан, меряясь мощными автомобилями и громкостью прямотоков. Не понимают сами — научим мы!", — подчеркнул Билошицкий.

А также рассказал, что в Подольском районе Киева водитель BMW ночью громко дрифтовал, после чего скрылся.

Однако правоохранители разыскали его, остановили и составили соответствующие материалы. Водитель вел себя агрессивно и грубо нарушал общественный порядок.

Кроме того, транспортное средство имело признаки подделки номеров агрегатов. Поэтому на место вызвали следователей, которые проводили дальнейшие процессуальные действия.

Напомним, что недавно в Голосеевском районе Киева автомобиль залетел в подземный переход.

Также в Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса — он перевернулся.