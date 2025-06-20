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Головна Київ У Києві затримали водія, який вночі гучно дрифтував — деталі

У Києві затримали водія, який вночі гучно дрифтував — деталі

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 13:20
У Києві чоловік гучно дрифтував, після чого втік
Водій, який дрифтував у Києві. Фото: Кадр з відео
Ключові моменти У Києві водій BMW після дрифтування втік — його затримали

У Києві водій BMW гучно дрифтував, після чого втік. Однак правоохоронці затримали порушника — він поводився агресивно.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у п'ятницю, 20 червня, в Telegram.

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У Києві водій BMW після дрифтування втік — його затримали

"Четвертий рік війни, країна продовжує боротися з ворогом, переживаючи пекельні обстріли та постійні загрози. Але є ті, хто живе в паралельній реальності. Дрифтунці, які дозволяють собі порушувати спокій громадян, міряючись потужними автівками та гучністю прямотоків. Не розуміють самі — навчимо ми!" — наголосив Білошицький.

А також розповів, що у Подільському районі Києва водій BMW вночі гучно дрифтував, після чого втік.

Однак правоохоронці розшукали його, зупинили та склали відповідні матеріали. Водій поводився агресивно й грубо порушував громадський порядок.

Крім того, транспортний засіб мав ознаки підробки номерів агрегатів. Тож на місце викликали слідчих, які проводили подальші процесуальні дії.

Нагадаємо, що нещодавно у Голосіївському районі Києва автомобіль залетів у підземний перехід.

Також у Києві сталася ДТП за участі мікроавтобуса — він перекинувся.

Київ поліція порушення автомобіль водії
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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