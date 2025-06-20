У Києві чоловік гучно дрифтував, після чого втік

У Києві затримали водія, який вночі гучно дрифтував — деталі
У Києві водій BMW гучно дрифтував, після чого втік. Однак правоохоронці затримали порушника — він поводився агресивно.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у п'ятницю, 20 червня, в Telegram.
У Києві водій BMW після дрифтування втік — його затримали
"Четвертий рік війни, країна продовжує боротися з ворогом, переживаючи пекельні обстріли та постійні загрози. Але є ті, хто живе в паралельній реальності. Дрифтунці, які дозволяють собі порушувати спокій громадян, міряючись потужними автівками та гучністю прямотоків. Не розуміють самі — навчимо ми!" — наголосив Білошицький.
А також розповів, що у Подільському районі Києва водій BMW вночі гучно дрифтував, після чого втік.
Однак правоохоронці розшукали його, зупинили та склали відповідні матеріали. Водій поводився агресивно й грубо порушував громадський порядок.
Крім того, транспортний засіб мав ознаки підробки номерів агрегатів. Тож на місце викликали слідчих, які проводили подальші процесуальні дії.
Нагадаємо, що нещодавно у Голосіївському районі Києва автомобіль залетів у підземний перехід.
Також у Києві сталася ДТП за участі мікроавтобуса — він перекинувся.
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