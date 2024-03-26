В Киеве задержали женщину, которая разбила авто своего знакомого

Поврежденное авто. Фото: Патрульная полиция Киева

В Дарницком районе Киева правоохранители задержали женщину, которая разбила чужой автомобиль. По данным полиции, у фигурантки были наркотики.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

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Что известно об инциденте

Отмечается, что женщина по неизвестным причинам растрощила автомобиль своего знакомого. Последний и сообщил об этом правоохранительным органам.

Патрульные выяснили место жительства фигурантки и отправились по указанному адресу. Она открыла дверь и призналась в содеянном, а также рассказала о том, что имела с собой наркотики.

"Поэтому мы задержали нарушительницу и передали ее следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Наркотическое вещество, которое имела женщина. Фото: Патрульная полиция Киева

Напомним, на днях в Киеве женщина обнаружила в капоте своего автомобиля змею. Спасатели сейчас ищут хозяев пресмыкающегося и предполагают, что он мог выползти из аквариума.

Кроме того, на днях в столице неизвестный открыл стрельбу с балкона многоэтажки.