Удар ракетой по Охматдету 8 июля - спасатели закончили работы на месте попадания

Аварийно спасательные работы. Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС во вторник, 9 июля, завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара российской ракеты по медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве. Сейчас известно о двух людях, которые погибли в результате атаки.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

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"Аварийно-спасательные работы на территории Охматдета в Киеве завершены", — говорится в сообщении.

По данным МВД, из-за российской атаки в медицинском заведении погибли два человека, а за помощью к врачам обратилось 32 пострадавших. В то же время известно о восьми детях, которых госпитализировали с травмами.

Аварийно спасательные работы. Фото: ГСЧС

Аварийно спасательные работы. Фото: ГСЧС

Аварийно спасательные работы. Фото: ГСЧС

Аварийно спасательные работы. Фото: ГСЧС

Аварийно спасательные работы. Фото: ГСЧС

"Сутки непрерывной и самоотверженной работы. Спасибо каждому, кто помогал, спасал, поддерживал. Невероятная сила единства украинцев", — отметил Клименко.

По состоянию на 11:25 в Киеве известно о 29 погибших из-за вчерашнего ракетного обстрела, среди которых четверо — дети. Еще 117 человек пострадали, из которых 10 детей.

Скриншот поста Клименко

Напомним, значительные повреждения из-за ракетного удара получили корпуса "Охматдета", включая вновь построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время российского удара по детской больнице "Охматдет" погибла 30-летняя врач Светлана Лукьянчук. Она работала детским нефрологом.