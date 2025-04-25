По Киеву РФ ударила ракетой с иностранными компонентами — детали от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

В Киеве в пятницу, 25 апреля, завершили спасательные работы на месте российского обстрела Святошинского района в ночь на 24 апреля. Тогда российские оккупанты убили 12 человек, еще почти 90 получили ранения.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Сейчас в больницах столицы остаются более 30 человек, которые получили очень тяжелые ранения. По словам Зеленского, продолжается выяснение всех деталей относительно ракеты, однако уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи.

"Недостаточность давления на Россию дает им возможность завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, которая убила киевлян, было не менее 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями", — рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что в условиях современного мира любой вооруженный конфликт способен стремительно охватить различных участников, а каждое государство, подвергающееся агрессии, фактически противостоит не одному врагу, а целой коалиции. Поэтому защита должна базироваться на совместных действиях.

Давление на Россию

Зеленский отметил, что Украина благодарна всем в мире, кто помогает защищать жизни наших людей, поставляет системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. Он также выразил благодарность тем, кто сохраняет давление на Россию за эту войну, на ее сообщников. Украина настаивает, чтобы РФ немедленно прекратила и безусловно согласилась на полное прекращение огня.

"Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение Президента Трампа о тишине в небе, на море и на фронте. Мы предлагали сделать полной и продолжить тишину, которая могла быть установлена на Пасху. Мы дали и прямое предложение России прекратить удары по меньшей мере по гражданским объектам. Все это Россия отвергает", — отметил Зеленский.

Вследствие этого нужно давление, поскольку прекращение убийств — это первый приоритет.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 25 апреля в ГСЧС сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте российского обстрела Киева 24 апреля.

Проводить работы спасателям помогали собаки, которые искали людей под завалами. Они публиковали фото храбрых животных.