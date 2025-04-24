ДСНС залучила роботів і собак до рятувальних робіт у Києві — фото

Рятувальні роботи у Києві. Фото: ДСНС

У ніч на четвер, 24 квітня, Росія завдала масованого удару по Києві. У Святошинському районі столиці тривають аварійно-рятувальні роботи після обстрілу.

Про це повідомляють у ДСНС України у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Як рятувальники проводять аварійні роботи у Києві

Для ефективної ліквідації наслідків та забезпечення безпеки рятувальників була залучена роботизована техніка.

"Завдяки сучасним інженерним рішенням рятувальники ефективно та безпечно розбирають завали, прибирають пошкоджені автомобілі та уламки будівельних конструкцій", — говориться у повідомленні.

Рятувальні роботи за допомогою роботів у Києві. Фото: ДСНС

Роботи беруть участь у рятувальних роботах. Фото: ДСНС

Рятувальні роботи у Святошинському районі. Фото: ДСНС

Собаки беруть участь у рятувальних роботах

"Наші хоробрі носики — не просто собаки. Це — члени нашої рятувальної родини. Вони не носять погони, але щодня рятують життя", — пишуть рятувальники.

За даними ДСНС, після російського обстрілу Києва чотирилапі шукають людей під завалами.

"Працюють пліч-о-пліч з рятувальниками, нюх за нюхом — у найнебезпечніших місцях, бо десь там, під купою бетону, ще хтось чекає на порятунок", — додали у повідомленні.

Собаки беруть участь у рятувальних роботах. Фото: ДСНС

Рятувальні роботи із собаками. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 24 квітня завдали масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей.

25 квітня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими від атаки РФ.