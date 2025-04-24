ДСНС залучила роботів і собак до рятувальних робіт у Києві — фото
У ніч на четвер, 24 квітня, Росія завдала масованого удару по Києві. У Святошинському районі столиці тривають аварійно-рятувальні роботи після обстрілу.
Про це повідомляють у ДСНС України у Telegram.
Як рятувальники проводять аварійні роботи у Києві
Для ефективної ліквідації наслідків та забезпечення безпеки рятувальників була залучена роботизована техніка.
"Завдяки сучасним інженерним рішенням рятувальники ефективно та безпечно розбирають завали, прибирають пошкоджені автомобілі та уламки будівельних конструкцій", — говориться у повідомленні.
Собаки беруть участь у рятувальних роботах
"Наші хоробрі носики — не просто собаки. Це — члени нашої рятувальної родини. Вони не носять погони, але щодня рятують життя", — пишуть рятувальники.
За даними ДСНС, після російського обстрілу Києва чотирилапі шукають людей під завалами.
"Працюють пліч-о-пліч з рятувальниками, нюх за нюхом — у найнебезпечніших місцях, бо десь там, під купою бетону, ще хтось чекає на порятунок", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 24 квітня завдали масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей.
25 квітня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими від атаки РФ.
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