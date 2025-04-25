ДСНС завершила пошукові роботи у Святошинському районі Києва

У Києві завершили розбір завалів будинку в Святошинському районі
У Києві вранці у п'ятницю, 25 квітня, завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару, здійсненого Росією по житловому будинку. Наразі там тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
У Києві завершили пошук жертв під завалами у Святошинському районі
За повідомленнями ДСНС України, остаточна кількість жертв така: загинули 12 людей, ще 87 осіб отримали поранення.
Наразі на місці продовжуються аварійно-відновлювальні роботи: спеціалісти розбирають пошкоджені конструкції та здійснюють укріплення будівель. У ліквідації наслідків залучено 73 рятувальники та 25 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, пошуково-рятувальні роботи у Києві тривали з ночі 24 квітня і до ранку 25 квітня.
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