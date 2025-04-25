ДСНС завершила пошукові роботи у Святошинському районі Києва

Розбір завалів. Фото: ДСНС України

У Києві вранці у п'ятницю, 25 квітня, завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару, здійсненого Росією по житловому будинку. Наразі там тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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За повідомленнями ДСНС України, остаточна кількість жертв така: загинули 12 людей, ще 87 осіб отримали поранення.

Наразі на місці продовжуються аварійно-відновлювальні роботи: спеціалісти розбирають пошкоджені конструкції та здійснюють укріплення будівель. У ліквідації наслідків залучено 73 рятувальники та 25 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, пошуково-рятувальні роботи у Києві тривали з ночі 24 квітня і до ранку 25 квітня.

Президент Володимир Зеленський повідомив, якою зброєю вдарила Росія по будинку в Києві 24 квітня.

У Києві сьогодні, 25 квітня, оголосили День жалоби за загиблими.