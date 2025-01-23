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В Киеве завысили цену материалов для ремонта парка — детали

23 января 2025 10:52
Евгения Брюховецкая - редактор
Экс-работнику "Київзеленбуду" объявили подозрение в растрате средств
Парк на левом берегу. Фото: Киевская городская прокуратура
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве объявили подозрение бывшему заместителю начальника управления по капитальным вложениям КО "Київзеленбуд". Его подозревают в растрате бюджетных средств во время ремонта парка.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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По данным следствия, в 2023 году коммунальное объединение и частное предприятие заключили договор на ремонт парка в Дарницком районе возле озера Серебряный кил.

Экс-заместитель начальника управления "Київзеленбуда" подписал акты выполненных работ несмотря на то, что стоимость строительных материалов, а именно щебня и песка, была завышенной.

Экс-работник Киевзеленстроя подозревается в растрате 200 тысяч гривен на ремонте парка
Выполненные работы в парке. Фото: Киевская городская прокуратура
Подозрение в растрате бюджета: экс-работник "Киевзеленстроя" присвоил 200 тысяч гривен
Ремонтные работы в парке. Фото: Киевская городская прокуратура
Ремонт парка на левом берегу Киева: экс-работник "Киевзеленстроя" получил подозрение в растрате
Песок для парка. Фото: Киевская городская прокуратура
В Киеве разоблачили растрату 200 тысяч гривен и вручили подозрение экс-работнику "Киевзеленстроя"
Песок для парка. Фото: Киевская городская прокуратура

В результате его действий бюджету столицы был нанесен ущерб на 200 тысяч гривен. Бывшему чиновнику сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в условиях военного положения. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет 

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Скриншот поста прокуратуры

Ранее стало известно, что киевский метрополитен хочет потратить 1,7 миллиона гривен на закупку пружин для вагонов.

Также в Киеве будут судить подрядчика, который завысил стоимость ремонтных работ Подольского моста.

Киев ремонт деньги строительство бюджет

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

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