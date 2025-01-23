Экс-работнику "Київзеленбуду" объявили подозрение в растрате средств

В Киеве завысили цену материалов для ремонта парка — детали
В Киеве объявили подозрение бывшему заместителю начальника управления по капитальным вложениям КО "Київзеленбуд". Его подозревают в растрате бюджетных средств во время ремонта парка.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.
Убытки на ремонте парка
По данным следствия, в 2023 году коммунальное объединение и частное предприятие заключили договор на ремонт парка в Дарницком районе возле озера Серебряный кил.
Экс-заместитель начальника управления "Київзеленбуда" подписал акты выполненных работ несмотря на то, что стоимость строительных материалов, а именно щебня и песка, была завышенной.
В результате его действий бюджету столицы был нанесен ущерб на 200 тысяч гривен. Бывшему чиновнику сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в условиях военного положения. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет
Ранее стало известно, что киевский метрополитен хочет потратить 1,7 миллиона гривен на закупку пружин для вагонов.
Также в Киеве будут судить подрядчика, который завысил стоимость ремонтных работ Подольского моста.
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