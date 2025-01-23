Экс-работнику "Київзеленбуду" объявили подозрение в растрате средств

Парк на левом берегу. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве объявили подозрение бывшему заместителю начальника управления по капитальным вложениям КО "Київзеленбуд". Его подозревают в растрате бюджетных средств во время ремонта парка.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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Убытки на ремонте парка

По данным следствия, в 2023 году коммунальное объединение и частное предприятие заключили договор на ремонт парка в Дарницком районе возле озера Серебряный кил.

Экс-заместитель начальника управления "Київзеленбуда" подписал акты выполненных работ несмотря на то, что стоимость строительных материалов, а именно щебня и песка, была завышенной.

Выполненные работы в парке. Фото: Киевская городская прокуратура

Ремонтные работы в парке. Фото: Киевская городская прокуратура

Песок для парка. Фото: Киевская городская прокуратура

Песок для парка. Фото: Киевская городская прокуратура

В результате его действий бюджету столицы был нанесен ущерб на 200 тысяч гривен. Бывшему чиновнику сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в условиях военного положения. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет

Скриншот поста прокуратуры

Ранее стало известно, что киевский метрополитен хочет потратить 1,7 миллиона гривен на закупку пружин для вагонов.

Также в Киеве будут судить подрядчика, который завысил стоимость ремонтных работ Подольского моста.