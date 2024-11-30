В Киеве 1 декабря в центре ограничат движение — какая причина

В Киеве завтра будут ограничивать движение в центре — причина
В Киеве завтра, 1 декабря, будут временно ограничивать движение в центральной части города. Водителей просят учесть информацию при перемещении по столице.
Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины в Facebook в субботу, 30 ноября.
Ограничение движения в центре Киева 1 декабря
В городе завтра будут проводиться охранные мероприятия с участием иностранных делегаций.
"1 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", — говорится в сообщении.
Напомним, 30 ноября, на левом берегу прорвало водопровод. Поэтому затопило дорогу, и автомобили оказались в воде.
Также в Киеве на ВДНХ сегодня открылась "Зимняя страна". Жители и гости города смогут найти разные развлечения.
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