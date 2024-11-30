У Києві 1 грудня в центрі обмежать рух — яка причина

У Києві завтра обмежуватимуть рух в центрі — причина
У Києві завтра, 1 грудня, тимчасово будуть обмежувати рух у центральній частині міста. Водіїв просять врахувати інформацію під час переміщення столицею.
Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України у Facebook у суботу, 30 листопада.
Обмеження руху в центрі Києва 1 грудня
У місті завтра будуть проводитися охоронні заходи за участю іноземних делегацій.
"1 грудня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 листопада на лівому березі прорвало водопровід. Через це затопило дорогу, й автомобілі опинилися у воді.
Також у Києві на ВДНГ сьогодні відкрилася "Зимова країна". Мешканці та гості міста зможуть знайти різноманітні розваги.
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