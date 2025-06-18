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Главная Киев В Киеве увеличилось количество жертв после удара РФ по дому

В Киеве увеличилось количество жертв после удара РФ по дому

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Дата публикации 18 июня 2025 08:04
В Соломенском районе Киева из-под завалов достали пять тел, - ГСЧС
Спасатели выносят тело. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Погибшие из-за атаки на Киев 17 июня

Спасатели ГСЧС по состоянию на утро среды, 18 июня, достали из-под завалов в Соломенском районе Киева еще пять тел. Таким образом количество погибших из-за удара врага по столице возросло до 21 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Погибшие из-за атаки на Киев 17 июня

Спасатели отметили, что в Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы.

Рятувальники знаходять домашніх тварин під завалами будинку у Києві
Погибшая собака. Фото: ГСЧС
Пошуково-рятувальні роботи тривають на місці ракетного удару у Києві
Человек под завалами. Фото: ГСЧС

По состоянию на 7:00 из-под завалов девятиэтажки, один подъезд которой полностью разрушен российской ракетой, деблокировали тела еще пяти погибших.

Рятувальники розбирають завали зруйнованої дев’ятиповерхівки в Києві
Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС
Рятувальники виносять тіла загиблих з-під завалів у Солом’янському районі
Спасатели выносят тело. Фото: ГСЧС

Всего на этом месте известно о 16 жертвах, но работы все еще продолжаются. Таким образом в Киеве от вражеского удара погиб 21 человек и 134 пострадали.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, вчера международные дипломаты приехали к дому в Соломенском районе Киева, чтобы собственными глазами увидеть последствия российского террора.

Также на обстрел столицы отреагировала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс — она осудила действия РФ.

Киев ГСЧС обстрелы война в Украине атака погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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