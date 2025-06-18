В Соломенском районе Киева из-под завалов достали пять тел, - ГСЧС

В Киеве увеличилось количество жертв после удара РФ по дому
Спасатели ГСЧС по состоянию на утро среды, 18 июня, достали из-под завалов в Соломенском районе Киева еще пять тел. Таким образом количество погибших из-за удара врага по столице возросло до 21 человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Погибшие из-за атаки на Киев 17 июня
Спасатели отметили, что в Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы.
По состоянию на 7:00 из-под завалов девятиэтажки, один подъезд которой полностью разрушен российской ракетой, деблокировали тела еще пяти погибших.
Всего на этом месте известно о 16 жертвах, но работы все еще продолжаются. Таким образом в Киеве от вражеского удара погиб 21 человек и 134 пострадали.
Напомним, вчера международные дипломаты приехали к дому в Соломенском районе Киева, чтобы собственными глазами увидеть последствия российского террора.
Также на обстрел столицы отреагировала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс — она осудила действия РФ.
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