В Соломенском районе Киева из-под завалов достали пять тел, - ГСЧС

Спасатели выносят тело. Фото: ГСЧС

Спасатели ГСЧС по состоянию на утро среды, 18 июня, достали из-под завалов в Соломенском районе Киева еще пять тел. Таким образом количество погибших из-за удара врага по столице возросло до 21 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Спасатели отметили, что в Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы.

Погибшая собака. Фото: ГСЧС

Человек под завалами. Фото: ГСЧС

По состоянию на 7:00 из-под завалов девятиэтажки, один подъезд которой полностью разрушен российской ракетой, деблокировали тела еще пяти погибших.

Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС

Спасатели выносят тело. Фото: ГСЧС

Всего на этом месте известно о 16 жертвах, но работы все еще продолжаются. Таким образом в Киеве от вражеского удара погиб 21 человек и 134 пострадали.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, вчера международные дипломаты приехали к дому в Соломенском районе Киева, чтобы собственными глазами увидеть последствия российского террора.

Также на обстрел столицы отреагировала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс — она осудила действия РФ.