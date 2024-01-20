В Киеве собирают 100 книг для жителей Херсонской области
В Киеве собирают книги для библиотеки в селе Миролюбовка Херсонской области. Сдавать можно украиноязычную литературу разных направлений и жанров.
Об этом сообщили организатор инициативы книжный магазин RID.
Книги для Херсонской области
Организаторы рассказали, что планируют собрать 100 книг.
Для жителей Херсонской области принимают украиноязычную литературу разных направлений:
- художественную;
- историческую;
- научную;
- детскую.
Книги принимают каждый день с 10:00 до 21:00. Сдать их можно по адресу ул. Крещатик, 7/11.
Принять участие в акции могут не только жители столицы. Книги можно отправить по почте. Данные для отправки можно узнать у организаторов инициативы.
Сбор продлится до конца января. В феврале волонтеры доставят книги в библиотеку Херсонской области.
Напомним, в Киеве неизвестные облили красными красками стенопись, которую создала художница Соня Морозюк. Под картиной также появилась надпись "Коррупция = поражение".
Также мы писали, что в Киеве 18 января изменили названия пяти библиотек, связанных с идеологическими фигурами России. Речь идет об образовательных учреждениях Днепровского и Шевченковского районов.
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