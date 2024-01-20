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В Киеве собирают 100 книг для жителей Херсонской области

20 января 2024 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве собирают 100 книг для жителей Херсонской области
Бабушка и девочка читают книгу. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве собирают книги для библиотеки в селе Миролюбовка Херсонской области. Сдавать можно украиноязычную литературу разных направлений и жанров.

Об этом сообщили организатор инициативы книжный магазин RID.

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Организаторы рассказали, что планируют собрать 100 книг.

Для жителей Херсонской области принимают украиноязычную литературу разных направлений:

  • художественную;
  • историческую;
  • научную;
  • детскую.

Книги принимают каждый день с 10:00 до 21:00. Сдать их можно по адресу ул. Крещатик, 7/11.

Принять участие в акции могут не только жители столицы. Книги можно отправить по почте. Данные для отправки можно узнать у организаторов инициативы.

Сбор продлится до конца января. В феврале волонтеры доставят книги в библиотеку Херсонской области.

Напомним, в Киеве неизвестные облили красными красками стенопись, которую создала художница Соня Морозюк. Под картиной также появилась надпись "Коррупция = поражение".

Также мы писали, что в Киеве 18 января изменили названия пяти библиотек, связанных с идеологическими фигурами России. Речь идет об образовательных учреждениях Днепровского и Шевченковского районов.

Киев
книги
акция
Херсонская область
литература

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