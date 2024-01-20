У Києві збирають 100 книг для мешканців Херсонської області
У Києві збирають книжки для бібліотеки в селі Миролюбівка Херсонської області. Здавати можна україномовну літературу різних напрямів і жанрів.
Про це повідомили організатор ініціативи книжковий магазин RID.
Книги для Херсонської області
Організатори розповіли, що планують зібрати 100 книг.
Для мешканців Херсонської області приймають україномовну літературу різних напрямів:
- художню;
- історичну;
- наукову;
- дитячу.
Книжки приймають щодня з 10:00 до 21:00. Здати їх можна за адресою вул. Хрещатик, 7/11.
Взяти участь в акції можуть не лише мешканці столиці. Книги можна надіслати поштою. Дані для відправлення можна дізнатися в організаторів ініціативи.
Збір триватиме до кінця січня. У лютому волонтери доставлять книги в бібліотеку Херсонської області.
Нагадаємо, у Києві невідомі облили червоними фарбами стінопис, який створила художниця Соня Морозюк. Під картиною також з'явився напис "Корупція = поразка".
Також ми писали, що у Києві 18 січня змінили назви п'яти бібліотек, які були пов'язані з ідеологічними постатями Росії. Йдеться про освітні заклади Дніпровського та Шевченківського районів.
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