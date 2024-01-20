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У Києві збирають 100 книг для мешканців Херсонської області

20 січня 2024 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві збирають 100 книг для мешканців Херсонської області
Бабуся та дівчинка читають книгу. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві збирають книжки для бібліотеки в селі Миролюбівка Херсонської області. Здавати можна україномовну літературу різних напрямів і жанрів.

Про це повідомили організатор ініціативи книжковий магазин RID.

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Книги для Херсонської області

Організатори розповіли, що планують зібрати 100 книг. 

Для мешканців Херсонської області приймають україномовну літературу різних напрямів: 

  • художню;
  • історичну;
  • наукову;
  • дитячу.

Книжки приймають щодня з 10:00 до 21:00. Здати їх можна за адресою вул. Хрещатик, 7/11.

Взяти участь в акції можуть не лише мешканці столиці. Книги можна надіслати поштою. Дані для відправлення можна дізнатися в організаторів ініціативи.

Збір триватиме до кінця січня. У лютому волонтери доставлять книги в бібліотеку Херсонської області.

Нагадаємо, у Києві невідомі облили червоними фарбами стінопис, який створила художниця Соня Морозюк. Під картиною також з'явився напис "Корупція = поразка".

Також ми писали, що у Києві 18 січня змінили назви п'яти бібліотек, які були пов'язані з ідеологічними постатями Росії. Йдеться про освітні заклади Дніпровського та Шевченківського районів.

Київ
книги
акція
Херсонська область
література

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