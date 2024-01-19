У Києві змінили назви п'ятьох бібліотек — у чому справа

Одна з бібліотек столиці. Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua

У Києві 18 січня змінили назви п'яти бібліотек, які були пов'язані з ідеологічними постатями Росії. Йдеться про освітні заклади Дніпровського та Шевченківського районів.

Про це повідомили у Київській міськраді.

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Зазначається, що кремлівська пропаганда роками працювала над тим, щоб знецінити українську культуру та історію.

"Возвеличення РФ, СРСР та російського імперіалізму недопустиме у столиці України. Ми зараз працюємо над тим, щоб врешті-решт позбутися всіх ідеологічних ворожих назв у нашому місті", — сказала депутатка Київської міськради Вікторія Муха.

Таким чином, змінили назви бібліотек Дніпровського та Шевченківського районів. Зокрема,

бібліотека імені Костянтина Симонова — "Бібліотека на Воскресенці";

бібліотека імені Володимира Маяковського — "Бібліотека на Русанівці";

бібліотека імені Максима Горького — бібліотека імені Миколи Куліша;

бібліотека імені В. Дубініна для дітей — "Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей";

бібліотека імені М. Чернишевського — "Бібліотека на Дегтярівській".

Нагадаємо, у рамках декомунізації в Україні позбуваються радянських монументів. Зокрема, від початку 2023 року в Києві під демонтаж потрапили 70 таких пам'яток.

Додамо, що у Харківській області у рамках декомунізації перейменували природньо-заповідний фонд місцевого значення. Голоси "за" віддали 74 депутати.