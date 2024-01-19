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У Києві змінили назви п'ятьох бібліотек — у чому справа

19 січня 2024 18:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві змінили назви п'ятьох бібліотек — у чому справа
Одна з бібліотек столиці. Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві 18 січня змінили назви п'яти бібліотек, які були пов'язані з ідеологічними постатями Росії. Йдеться про освітні заклади Дніпровського та Шевченківського районів.

Про це повідомили у Київській міськраді

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Зазначається, що кремлівська пропаганда роками працювала над тим, щоб знецінити українську культуру та історію. 

"Возвеличення РФ, СРСР та російського імперіалізму недопустиме у столиці України. Ми зараз працюємо над тим, щоб врешті-решт позбутися всіх ідеологічних ворожих назв у нашому місті", — сказала депутатка Київської міськради Вікторія Муха. 

Таким чином, змінили назви бібліотек Дніпровського та Шевченківського районів. Зокрема, 

  • бібліотека імені Костянтина Симонова — "Бібліотека на Воскресенці";
  • бібліотека імені Володимира Маяковського — "Бібліотека на Русанівці";
  • бібліотека імені Максима Горького — бібліотека імені Миколи Куліша;
  • бібліотека імені В. Дубініна для дітей — "Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей";
  • бібліотека імені М. Чернишевського — "Бібліотека на Дегтярівській".

Нагадаємо, у рамках декомунізації в Україні позбуваються радянських монументів. Зокрема, від початку 2023 року в Києві під демонтаж потрапили 70 таких пам'яток. 

Додамо, що у Харківській області у рамках декомунізації перейменували природньо-заповідний фонд місцевого значення. Голоси "за" віддали 74 депутати.

Київ
росіяни
книги
декомунізація
бібліотеки
столиця

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