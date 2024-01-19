У Києві змінили назви п'ятьох бібліотек — у чому справа
У Києві 18 січня змінили назви п'яти бібліотек, які були пов'язані з ідеологічними постатями Росії. Йдеться про освітні заклади Дніпровського та Шевченківського районів.
Про це повідомили у Київській міськраді.
У Києві перейменували п'ять бібліотек
Зазначається, що кремлівська пропаганда роками працювала над тим, щоб знецінити українську культуру та історію.
"Возвеличення РФ, СРСР та російського імперіалізму недопустиме у столиці України. Ми зараз працюємо над тим, щоб врешті-решт позбутися всіх ідеологічних ворожих назв у нашому місті", — сказала депутатка Київської міськради Вікторія Муха.
Таким чином, змінили назви бібліотек Дніпровського та Шевченківського районів. Зокрема,
- бібліотека імені Костянтина Симонова — "Бібліотека на Воскресенці";
- бібліотека імені Володимира Маяковського — "Бібліотека на Русанівці";
- бібліотека імені Максима Горького — бібліотека імені Миколи Куліша;
- бібліотека імені В. Дубініна для дітей — "Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей";
- бібліотека імені М. Чернишевського — "Бібліотека на Дегтярівській".
Нагадаємо, у рамках декомунізації в Україні позбуваються радянських монументів. Зокрема, від початку 2023 року в Києві під демонтаж потрапили 70 таких пам'яток.
Додамо, що у Харківській області у рамках декомунізації перейменували природньо-заповідний фонд місцевого значення. Голоси "за" віддали 74 депутати.
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