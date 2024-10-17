Метро на Троещину – три станции уже построены на Подольско-Воскресенском мосту

Мэр Киева Виталий Кличко на Подольско-Воскресенском мосту. Фото: Виталий Кличко/Telegram

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве уже готовы три станции будущей ветки метро. Она должна соединить центр города с жилым массивом "Выгуровщина-Троещина".

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире канала "КИЕВ24" в четверг, 17 октября.

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"Хотел бы также сказать, срок реализации этого объекта очень сложный, очень дорогой. В теле этого моста уже три станции метрополитена, это то, о чем мечтают жители Троещины", — пояснил Кличко.

Мэр столицы также отметил, что городские власти активно работают над проектом расширения линии метро в аэропорт "Киев" (Жуляны).

"Этот проект крайне важен. Также этот мост предусматривает эту линию. Три станции фактически готовы в теле этого моста", — добавил Кличко.

Напомним, недавно мы сообщали, что строительство метро на Виноградаре обойдется на 8 млрд грн дороже, чем планировалось. Это связано с рядом нарушений со стороны подрядчика — компании "Киевметрострой".

Также мы писали, что за исследование проблемного тоннеля метро на "синей ветке" в Киеве переплатили в 20 раз. Стоимость одного часа экспертизы стоила более восьми тысяч гривен, в то время как Министерство юстиции установило для государственных учреждений норму в 380 гривен.