Земля Национального ботанического сада в Киеве передана под застройку

Ботанический сад Гришко в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве землю Национального ботанического сада имени Н.Н.Гришко передали под застройку жилья. Известно, что Государственная аудиторская служба выявила нарушения в финансовых операциях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной аудиторской службы Украины.

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Несмотря на законодательные ограничения, земельный участок ботанического сада стал частью инвестиционного соглашения, в котором планируется строительство жилых и нежилых объектов.

В ГАСУ отметили, что шесть лет застройщик не мог реализовать соглашение именно из-за особого режима охраны территории. Однако впоследствии учреждение получило от инвестора наличные и услуги на 2,6 млн грн.

"Стоит отметить, что Национальный ботанический сад им. Н.Н.Гришко входит в природно-заповедный фонд Украины, является объектом комплексной охраны и относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства", — говорится в сообщении.

Согласно Закону Украины "О природно-заповедном фонде Украины" (ст. 16), запрещается любая хозяйственная и другая деятельность, которая противоречит целевому назначению заповедника, в частности, строительство сооружений, не связанных с его основной функцией.

Национальный ботанический сад им. Гришко отличается большим разнообразием коллекций живых растений, значительными размерами территории и высоким уровнем научных исследований, что позволяет ему занимать одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы. Известно, что в его состав входят восемь научных отделов. Уникальный коллекционный фонд Национального ботанического сада состоит из более 11 180 единиц, принадлежащих к 220 семействам и 1 347 родам.

Напомним, в Киеве директору детско-юношеской спортивной школы сообщили о подозрении. Из-за его действий заведение переплатило 1,2 миллиона гривен.

Также Святошинский районный суд Киева наложил арест на землю в Бабинецком округе, которую город приобрел для строительства кладбища.