В Киеве сгорел известный приют для кошек: говорят о подрыве

Пожар в приюте для кошек в Киеве. Фото: Скриншот

В Киеве на Теремках неизвестные негодяи взорвали дом для кошек , который называется "Котохата". В результате многие животные погибли и получили ранения.

Об этом сообщает Telegram-канал Реальный Киев. Читайте также: Взорвали приют для кошек

В сообщении указывается, что по предварительной информации пострадали или погибли примерно 60 животных, проживавших в "Котохате".

На место приехали полиция и пожарные службы. Также пришли небезразличные граждане.

"Женщина, которая заботилась о кистях, ранее сообщала об угрозах и писала заявление в полицию. Находилось здание во дворе дома по адресу Заболотного, 76а", — говорится в сообщении.

Сообщается, что почти все кошки, которые на момент взрыва находились в приюте, погибли или получили тяжелые ранения. Часть из них была направлена в реанимацию.

Позже стало известно, что некоторые животные спаслись благодаря тому, что не находились в помещении на момент взрыва.

"Не все кошки находились в здании, многие сейчас ходят во дворе вокруг потерянного дома", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в одном из ТРЦ Киева отдают кошек в добрые руки. Это четвероногие, которых хозяева оставили из-за войны войны.

Напомним, в Киеве начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Неизвестные начали травить беспризорных кошек в Соломенском районе столицы.