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В Киеве сгорел известный приют для кошек: говорят о подрыве

24 сентября 2023 08:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве сгорел известный приют для кошек: говорят о подрыве
Пожар в приюте для кошек в Киеве. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве на Теремках неизвестные негодяи взорвали дом для кошек , который называется "Котохата". В результате многие животные погибли и получили ранения.

В сообщении указывается, что по предварительной информации пострадали или погибли примерно 60 животных, проживавших в "Котохате".

На место приехали полиция и пожарные службы. Также пришли небезразличные граждане.

"Женщина, которая заботилась о кистях, ранее сообщала об угрозах и писала заявление в полицию. Находилось здание во дворе дома по адресу Заболотного, 76а", — говорится в сообщении.

Сообщается, что почти все кошки, которые на момент взрыва находились в приюте, погибли или получили тяжелые ранения. Часть из них была направлена в реанимацию.

Позже стало известно, что некоторые животные спаслись благодаря тому, что не находились в помещении на момент взрыва.

"Не все кошки находились в здании, многие сейчас ходят во дворе вокруг потерянного дома", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в одном из ТРЦ Киева отдают кошек в добрые руки. Это четвероногие, которых хозяева оставили из-за войны войны.

Напомним, в Киеве начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Неизвестные начали травить беспризорных кошек в Соломенском районе столицы.

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