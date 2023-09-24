У Києві згорів відомий притулок для котів: говорять про підрив

Пожежа в притулку для котів у Києві. Фото: Скриншот

У Києві на Теремках невідомі негідники підірвали будинок для котів, який називається "Котохата". В результаті багато тваринок загинуло та отримало поранення.

Про це інформує Telegram-канал Реальний Київ. Читайте також: Підірвали притулок для котів

У повідомленні вказується, що за попередньою інформацією постраждало або загинуло приблизно 60 тваринок, які проживали у "Котохаті".

На місце приїхала поліція та пожежні служби. Також прийшли небайдужі громадяни.

"Жінка, яка опікувалася кицями, раніше повідомляла про погрози і писала заяву в поліцію. Знаходилась будівля у дворі будинку за адресою Заболотного, 76а", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що майже всі коти, які на момент вибуху перебували у притулку, загинули або дістали важкі поранення. Частину з них направили до реанімації.

Пізніше стало відомо, що деякі тварини врятувались завдяки тому, що не були у приміщенні на момент вибуху.

"Не всі коти знаходились в будівлі, багато з них зараз ходить у дворі навколо втраченого дому", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, в одному з ТРЦ Києва віддають котів у добрі руки. Це чотирилапі, яких господарі залишили через війну.

Нагадуємо, у Києві розпочали кримінальне провадження щодо факту жорстокого поводження з тваринами. Невідомі особи почали труїти безпритульних котів у Солом’янському районі столиці.