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У Києві згорів відомий притулок для котів: говорять про підрив

24 вересня 2023 08:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві згорів відомий притулок для котів: говорять про підрив
Пожежа в притулку для котів у Києві. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві на Теремках невідомі негідники підірвали будинок для котів, який називається "Котохата". В результаті багато тваринок загинуло та отримало поранення.

У повідомленні вказується, що за попередньою інформацією постраждало або загинуло приблизно 60 тваринок, які проживали у "Котохаті".

На місце приїхала поліція та пожежні служби. Також прийшли небайдужі громадяни.

"Жінка, яка опікувалася кицями, раніше повідомляла про погрози і писала заяву в поліцію. Знаходилась будівля у дворі будинку за адресою Заболотного, 76а", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що майже всі коти, які на момент вибуху перебували у притулку, загинули або дістали важкі поранення. Частину з них направили до реанімації.

Пізніше стало відомо, що деякі тварини врятувались завдяки тому, що не були у приміщенні на момент вибуху.

"Не всі коти знаходились в будівлі, багато з них зараз ходить у дворі навколо втраченого дому", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, в одному з ТРЦ Києва віддають котів у добрі руки. Це чотирилапі, яких господарі залишили через війну. 

Нагадуємо, у Києві розпочали кримінальне провадження щодо факту жорстокого поводження з тваринами. Невідомі особи почали труїти безпритульних котів у Солом’янському районі столиці. 

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