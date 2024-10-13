В Киеве женщина обокрала супермаркет более чем на 4 тыс. грн — что решил суд

Женщина в супермаркете. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве женщина обворовала супермаркет. В частности, она не заплатила за полотенца, попкорн, пахлаву, торт, бананы, чипсы, туалетную бумагу и прочее. В результате действий гражданки Украины произошло судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Находясь в помещении магазина "Фора", у женщины возник преступный умысел, направленный на тайное похищение чужого имущества, в условиях военного положения.

Обвиняемая взяла большое количество продуктов и средств для дома, после чего направилась в кассовую зону. В частности, она решила украсть:

голубику;

соус барбекю;

торт вафельный со сгущенкой карамелью;

курицу гриль;

шампунь;

шоколадное драже;

шашлык;

печенье;

шоколадные батончики и прочее.

"Женщина не заплатила за них и прошла со всеми вышеуказанными товарами мимо кассовой зоны и антикражных рамок магазина, тем самым пыталась совершить кражу и нанести материальный ущерб на сумму 4 718 гривен 50 копеек без учета НДС, совершив при этом все действия, которые она считала необходимыми для доведения преступления до конца, однако преступление не было закончено по причинам, которые не зависели от ее воли, поскольку была разоблачена и остановлена сотрудниками службы охраны", — говорится в судебном деле.

Что решил суд

Женщину судили за оконченное покушение на тайное похищение чужого имущества в условиях военного положения. Она признала свою вину и заявила, что забыла оплатить продуктовые товары.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Однако она была освобождена от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Киеве мужчина украл ноутбук из комнаты несовершеннолетней и скрылся с места происшествия. Суд назначил ему пять лет тюрьмы, но наказание было заменено на годовой испытательный срок.

Ранее в Киеве правоохранители смогли установить личность и задержать злоумышленника, совершившего ряд краж из квартир, магазинов и автомобилей. Суд приговорил серийного вора к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.